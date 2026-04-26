Bilim insanları yeni bağlantıyı ortaya koydu: Depresyonun nedeni bağırsakta mı gizli?
Araştırmada, bağırsakta bulunan bir bakterinin çevresel bir kimyasalla etkileşime girerek iltihap sürecini tetiklediği ve bunun depresyonla bağlantılı... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T14:27+0300
Bilim insanlarının, bağırsaklarda bulunan bazı bakterilerin ruh sağlığıyla bağlantısını araştırdığı, son çalışmada ise bu ilişkiye dair önemli bir mekanizmanın ortaya konulduğu bildirildi.Harvard Medical School araştırmacılarının, özellikle 'Morganella morganii' adlı bakterinin depresyonla bağlantılı olabileceğine dair yeni bulgular elde ettiği aktarıldı.Çalışmada, bu bakterinin belirli koşullarda iltihaplanmayı tetikleyen bir molekül üretimine yol açtığı ifade edildi.Bağırsakta başlayan süreç beyni etkiliyorAraştırmaya göre çevresel bir kimyasal olan 'diethanolamine (DEA)', bakterinin ürettiği molekülü değiştirerek onu zararsız bir yapıdan bağışıklık sistemini tetikleyen bir forma dönüştürebiliyor.Bu değişimin, vücutta iltihap proteinlerinin artmasına neden olduğu ve özellikle IL-6 gibi maddelerin yükselmesine yol açtığı belirtildi.Uzmanlara göre bu süreç, uzun süredir bilinen iltihap ve depresyon ilişkisini açıklayabilecek yeni bir bağlantı sunuyor.Depresyon için yeni teşhis ve tedavi ihtimaliAraştırmada elde edilen bulguların, bazı depresyon türlerinde bağışıklık sisteminin rol oynayabileceğini güçlendirdiği aktarıldı.Araştırmacılardan Jon Clardy, konuyla ilgili olarak "Bu çalışma, bağırsak mikrobiyomu ile depresyon arasındaki bağlantıyı anlamada önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca DEA maddesinin, gelecekte belirli depresyon vakalarını tespit etmek için bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği ifade edildi.Bilim insanları yeni kapılar açıldığını düşünüyorÇalışmanın, yalnızca tek bir bakteriyle sınırlı kalmayıp diğer bağırsak mikroplarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için yeni bir yol açtığı aktarıldı.Araştırmacıların, benzer mekanizmaların başka bakterilerde de olup olmadığını incelemeye devam edeceği belirtildi.
