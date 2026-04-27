Mali Savunma Bakanı konutuna düzenlenen terör saldırısında öldürüldü
Sputnik Türkiye
Mali'de konutunda silahlı grupların saldırısına uğrayan Savunma Bakanı Camara hayatını kaybetti. Hükümet sözcüsü Coulibaly, Camara'nın konutuna düzenlenen... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T01:33+0300
Mali'de konutunda silahlı grupların saldırısına uğrayan Savunma Bakanı Camara hayatını kaybetti. Hükümet sözcüsü Coulibaly, Camara'nın konutuna düzenlenen terör saldırısında öldüğünü bildirdi.
Mali Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Savunma Bakanı Sadio Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutunun hedef alındığını belirtti.
Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sözcü saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildirdi.
Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildi.
Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.
Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar olduğu bildirilmişti.