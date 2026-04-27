Seyahat devi şirket geçici konkordato istedi
Kale Otobüs Seyahat ve bağlantılı olan şirketlere yönelik mahkeme 3 aylık geçici mühletle konkordato verdi. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat ve bağlantılı şirketlere geçici konkordato ilan etti. Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat, Kale Otobüs Seyahat şirketlerine 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç miktarı dikkate alınarak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'ın konkordato komiser heyeti olarak görevlendirildi.Alacaklılara uyarıMahkeme alacaklı olanlara ayrıca, İcra ve İflas Kanununun 288'inci maddesi uyarınca geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunda ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine karar verdi.
12:56 27.04.2026
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat ve bağlantılı şirketlere geçici konkordato ilan etti. Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat, Kale Otobüs Seyahat şirketlerine 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç miktarı dikkate alınarak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'ın konkordato komiser heyeti olarak görevlendirildi.

Alacaklılara uyarı

Mahkeme alacaklı olanlara ayrıca, İcra ve İflas Kanununun 288'inci maddesi uyarınca geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunda ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine karar verdi.
