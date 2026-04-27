İstanbul Boğazı'nın lüks oteli konkordato talebinde bulundu: Ekonomik darboğazı aşamadı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nın en lüks otelleri arasında olan Les Ottomans Oteli'nin sahipleri yeniden konkordato talebinde bulundu. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T11:37+0300

İstanbul'daki en lüks oteller arasında yer alan Les Ottomans Otel için yeniden konkordato talebinde bulunuldu. Otelin, geçen kasım ayında konkordato talebi ise reddedilmişti. Otel için mahkemenin kararı beklenirken, otelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durdurulmuş durumda. Yeniden konkordato talebinde bulunulduNTV'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan ve mahkeme tarafından Kasım 2025’te reddedilen sürecin ardından, Les Ottomans oteli için yeniden konkordato başvurusu yapıldı. İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki, Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya ait otel için başlatılan yeni süreçle birlikte hukuki koruma talebi tekrar gündeme geldi.Mahkeme kararını verecekUniversal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. şirketi İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato için başvurdu. NTV'nin haberine göre mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile şirkete ilişkin olarak "Konkordato komiser heyetinin sunmuş olduğu rapor ve tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınmasına, bilirkişi heyetine raporu sunmaları için 60 gün süre verilmesine, bilirkişi heyetine iflas idaresi ve müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2026/100 Esas ve 2026/319 Karar sayılı 04/03/2026 tarihli ilamı ile işbu tensip zaptının konkordato talep eden vekiline tebliğine" karar verdi. İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek. Bunun için de mahkeme 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak.Otelin konaklama ve restoran hizmetleri durdurulduOtelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durdurulmuş durumda. Buna karşın tesisin davet ve organizasyon hizmetlerinin ise devam ettiği ifade ediliyor.

