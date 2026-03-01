https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/rizede-gida-skandali-tonlarca-tereyagi-sucuk-ve-bala-el-konuldu-1103915564.html

Rize’de gıda skandalı: Tonlarca tereyağı, sucuk ve bala el konuldu

Rize’de internet üzerinden gıda satışı yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştirilen denetimde 9 ton 750 kilogram ürüne el konuldu. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte usulsüz gıda satışı yaptığı belirlenen bir depoda inceleme gerçekleştirdi.Denetimlerde, üzerinde etiket bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve zeytin olmak üzere toplam 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu bildirildi.Açıklamada, söz konusu ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilerek imha edileceği belirtilirken, işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi. Ayrıca kavurma ve tereyağı ürünlerinden mevzuata uygunluk denetimi için numune alındığı, analiz sonuçlarının olumsuz çıkması halinde ek idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

