Sahte vekaletle 120 milyonluk gayrimenkulü satmaya çalıştılar

Antalya'da sahte vekaletle yurt dışında yaşayan bir kişinin 120 milyonluk gayrimenkulünü satmaya çalışan çete çökertildi. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T16:55+0300

Sahte vekaletle Almanya'da yaşayan bir kişiye ait olan ve 120 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmaya çalışan 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin iki farklı kişiye ait 650 milyon liralık arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Noterden sahte vekaletname çıkardılar Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın adına sahte vekalet düzenlenerek gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışmada, Almanya'da ikamet eden müşteki V.E'nin Aksu ilçesinde bulunan ve yaklaşık değeri 120 milyon lira olan gayrimenkulünün noterden alınan sahte vekaletle Aksu Tapu Müdürlüğünde satılacağı tespit edildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen 15 cep telefonu ve SIM karta el konuldu.650 milyon liralık arsaları da sahte vekaletle satacaklardı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, suçüstü yakalandıkları olay dışında iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları belirlendi."Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

