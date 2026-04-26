İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İnternetten aldığı ürün iki ay gelmedi: Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı
Kayseri’de internetten kurutma makinesi alan tüketici, ürün iki ay gelmeyince hakem heyetine başvurdu. Heyet, 15 bin 741 liranın tüketiciye iadesine karar... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
14:15 26.04.2026
Kayseri’de internetten kurutma makinesi alan tüketici, ürün iki ay gelmeyince hakem heyetine başvurdu. Heyet, 15 bin 741 liranın tüketiciye iadesine karar verdi.
Kayseri’de internet üzerinden kurutma makinesi siparişi veren bir tüketici, ürünün 60 gün boyunca teslim edilmemesi üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.
Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B’nin 15 bin 741 liralık ödemesinin yapılan inceleme sonucunda iade edilmesine karar verildi. Heyet, mesafeli satış sözleşmesine rağmen ürünün yasal sürede teslim edilmediğini belirleyerek tüketiciyi haklı buldu.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise benzer durumlarda halkın gecikme halinde hakem heyetine başvurarak haklarını aramaları gerektiğini vurguladı.
