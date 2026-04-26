İnternetten aldığı ürün iki ay gelmedi: Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı

Kayseri'de internetten kurutma makinesi alan tüketici, ürün iki ay gelmeyince hakem heyetine başvurdu. Heyet, 15 bin 741 liranın tüketiciye iadesine karar...

2026-04-26T14:15+0300

Kayseri’de internet üzerinden kurutma makinesi siparişi veren bir tüketici, ürünün 60 gün boyunca teslim edilmemesi üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B’nin 15 bin 741 liralık ödemesinin yapılan inceleme sonucunda iade edilmesine karar verildi. Heyet, mesafeli satış sözleşmesine rağmen ürünün yasal sürede teslim edilmediğini belirleyerek tüketiciyi haklı buldu.Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise benzer durumlarda halkın gecikme halinde hakem heyetine başvurarak haklarını aramaları gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/kargo-dolandiricilari-yakalandi-cok-sayida-sikayetci-var-1104749109.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

kargo, posta, i̇nternetten alışveriş, nakit, nakit para, kredi, kredi kartı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık