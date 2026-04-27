Çinli uzman: Washington Hilton’daki saldırı abartılmamalı
Çinli uzman Gong, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırının uzun vadede etkisinin sınırlı olacağını belirtti. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T13:16+0300
13:15 27.04.2026 (güncellendi: 13:16 27.04.2026)
Nanjing Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim görevlisi Doç. Gong Honglie, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıyı değerlendirdi.
Gong, “Genel olarak, yaşananların abartılmaması gerektiğine inanıyorum. Ateşli silah kullanımı son derece radikal bir şiddet biçimi olup geniş medya ilgisi çekmiş olsa da, sonuçta ciddi olumsuz sonuçlara yol açmadı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Uzun vadede, bu olayın etkisi sınırlı görünüyor. Mağdur konumundaki Trump, şu anda bu durumu kamuoyunu harekete geçirmek ve siyasi gündemini ilerletmek için bir fırsat olarak kullanıyor olsa da, bu tür olayların haber etkisi genellikle hızla azalır. Amerikan toplumu sürekli olarak, önceki olayları hızla kamuoyunun dikkatinden uzaklaştıran çok sayıda olay yaşıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de bulunduğu Washington Hilton'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyulmuştu. Gizli servis Trump ve Vance'i salondan çıkartmıştı. 1 polisin yaralandığı açıklanmıştı. Yakalanan saldırganın 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu açıklanmıştı.