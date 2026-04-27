Rus jimnastikçiler, Batılı federasyonların bürokratik engelleri nedeniyle Avrupa Kupası’na gidemiyor

Rus jimnastikçiler, Batılı federasyonların bürokratik engelleri nedeniyle Avrupa Kupası’na gidemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Jimnastik Federasyonu, 2026 Avrupa Kupası'na hazırlanan Rus genç ritmik jimnastik takımının, sportif ya da disiplin gerekçeleriyle değil, Uluslararası... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T09:07+0300

2026-04-27T09:07+0300

2026-04-27T09:07+0300

spor

rusya

belarus

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

jimnastik

ritmik jimnastik

artistik jimnastik

rus sporcular

Rus genç ritmik jimnastik takımı, aylar süren hazırlıklara rağmen 2026 Avrupa Kupası’nda yarışamayacak. Rusya Jimnastik Federasyonu’na (FGP) göre, sporcular turnuvaya sportif performans, disiplin veya sağlık nedenleriyle değil, uluslararası jimnastik kuruluşlarının eşzamanlı olmayan ve uzayan idari prosedürleri nedeniyle katılamadı.RGF, tüm katılım kriterlerini zamanında yerine getirdiklerini, ancak Uluslararası Jimnastik Federasyonu (WG) ve Avrupa Jimnastik Federasyonu’nun (EG) Rus sporculara karşı “çifte standart” sergileyen uzun ve gecikmeli süreçleriyle karşılaştıklarını belirtti.IOC tavsiyeleri göz ardı edildi: Çifte standart uygulamadaUluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 11 Aralık 2025’te yayınladığı tavsiye kararında, genç sporunun gelişimine zarar vermemek adına Rusya ve Belarus'tan genç sporcuların uluslararası müsabakalara erişiminin kolaylaştırmasını istemişti. IOC, sporcuların dünyada spora erişim ve siyasetten bağımsız şekilde yarışma hakkının temel bir hak olduğunu vurgulamıştı.Uluslararası Jimnastik Federasyonu (WG) ve Avrupa Jimnastik Federasyonu (EG) ise aksi yönde hareket etti. IOC'nin resmi tutumuna rağmen, söz konusu spor organizasyonları, sporculara tarafsız statü verilmesini ve yarışmalara katılım için kayıt prosedürlerini geciktirerek yapay kısıtlamalar uyguladı. Bu, çifte standardın bariz bir örneğidir. Diğer ülkelerden sporcular engelsiz bir şekilde yarışırken, Rus sporcular Avrupa organizasyonlarının 'bürokratik prosedürlerinin' hedefi haline geliyor.FGP, sporcuların “tarafsız statü” ile müsabakalara katılması için gerekli tüm belgeleri zamanında Uluslararası Jimnastik Federasyonu’na (WG) ilettiğini, ayrıca sürecin hızlandırılması ve sporcuların doping test havuzuna dahil edilmesi için önceden resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ancak federasyona, Paskalya tatili gerekçesiyle WG ofisinin 7 Nisan’a kadar kapalı olduğu bildirildi.Rus tarafının ısrarlı takibi sonucunda, 14 Nisan’da yalnızca bazı sporcular için tarafsız statü onayı verildi. FGP, WG Başkanı Morinari Watanabe dahil olmak üzere yetkililere yapılan çok sayıda ek başvurunun ardından dört Rus jimnastikçi için daha tarafsız statü alındığını belirtti. Rusya Jimnastik Federasyonu, izinlerin gelmesiyle aynı gün sporcuların doping test havuzuna alınma sürecinin de hızlandırılmasını talep etti; ancak genç sporcuların bu havuza fiilen dahil edilmesi 23 Nisan’da gerçekleşti. Bu tarih itibarıyla idari prosedürler tamamlanmadığı için Avrupa Kupası’na katılım fiilen imkansız hale geldi.Bekleme sürecinde, Avrupa Jimnastik Federasyonu (EG) himayesinde düzenlenen Avrupa Kupası için kayıt süreleri doldu. Kura çekimi 11 Nisan 2026’da yapıldı. EG, 21 Nisan’da Rusya Jimnastik Federasyonu’na gönderdiği resmi bildirimde, kura çekimi tamamlandıktan sonra Rus genç takımının listeye eklenmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Bir gün sonra, 22 Nisan’da iletilen ek yazıda ise EG İcra Komitesi’nin, kura sonrası yeni başvuru kabul etmeme kararı aldığı belirtildi.Avrupa Jimnastik Federasyonu (EG), benzer durumlarda sporcuların sistemde “pending” (beklemede) statüsüyle ön kayıt altına alınabileceğini belirtirken, RGF bu teknik imkandan ancak kura işlemleri tamamlandıktan sonra haberdar olduklarını kaydetti.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, belarus, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), jimnastik, ritmik jimnastik, artistik jimnastik, rus sporcular