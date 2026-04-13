https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/rusya-dunya-ritmik-jimnastik-kupasina-katildi-jimnastikcilerin-uluslararasi-yarismalara-katilmasi-1104978371.html

Rusya, Dünya Ritmik Jimnastik Kupası’na katıldı: ‘Jimnastikçilerin uluslararası yarışmalara katılması çok önemli’

Rus ritmik jimnastik takımının baş antrenörü Sergaeva, Rus jimnastikçilerin uluslararası arenada yarışmasının ve rekabet deneyimi kazanmasının önemli olduğunu... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T14:34+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104977827_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_73837f02f71845723d6f65ebc9fb9fed.jpg

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Ritmik Jimnastik Kupası sona erdi. Rusya'dan Mariya Borisova genel klasmanda altın, çember dalında da gümüş madalya kazandı. Takım müsabakasında Rusya'dan Alyona Seliverstova, Alina Proşçalıkina, Zlata Remçukova, Nelli Reutskaya ve Nikol Andronçik, beş top dalında ikinci, üç çember ve iki çift labut dalında da üçüncü oldular.Kupanın ikinci aşamasının çok başarılı geçtiğini söyleyen Rus ritmik jimnastik takımının baş antrenörü Tatyana Sergaeva, Mariya Borisova’nın dört branşın hepsinde istikrarlı bir performans sergileyerek elde ettiği sonucu fazlasıyla hak ettiğini kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:Performansın artistik boyutu üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini kaydeden Sergayeva, programın önce imajdan, sonra da unsurlardan hareket edilerek oluşturulması gerektiğini belirterek, “Örneğin, labutlarda Sofiya Rafaelli ve kurdelede Alina Gornosko gibi liderler, sadece unsurların bir araya getirilmesinden ibaret olmayan, tutarlı bir performans sergilediler” diye ekledi.Uluslararası Jimnastik Federasyonu (World Gymnastics), 1 Ocak 2024'ten itibaren Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız sporcu olarak yarışmasına izin vermişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

