https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/rusya-dunya-ritmik-jimnastik-kupasina-katildi-jimnastikcilerin-uluslararasi-yarismalara-katilmasi-1104978371.html
Rusya, Dünya Ritmik Jimnastik Kupası’na katıldı: ‘Jimnastikçilerin uluslararası yarışmalara katılması çok önemli’
Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:34+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104977827_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_73837f02f71845723d6f65ebc9fb9fed.jpg
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Ritmik Jimnastik Kupası sona erdi. Rusya'dan Mariya Borisova genel klasmanda altın, çember dalında da gümüş madalya kazandı. Takım müsabakasında Rusya'dan Alyona Seliverstova, Alina Proşçalıkina, Zlata Remçukova, Nelli Reutskaya ve Nikol Andronçik, beş top dalında ikinci, üç çember ve iki çift labut dalında da üçüncü oldular.Kupanın ikinci aşamasının çok başarılı geçtiğini söyleyen Rus ritmik jimnastik takımının baş antrenörü Tatyana Sergaeva, Mariya Borisova’nın dört branşın hepsinde istikrarlı bir performans sergileyerek elde ettiği sonucu fazlasıyla hak ettiğini kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:Performansın artistik boyutu üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini kaydeden Sergayeva, programın önce imajdan, sonra da unsurlardan hareket edilerek oluşturulması gerektiğini belirterek, “Örneğin, labutlarda Sofiya Rafaelli ve kurdelede Alina Gornosko gibi liderler, sadece unsurların bir araya getirilmesinden ibaret olmayan, tutarlı bir performans sergilediler” diye ekledi.Uluslararası Jimnastik Federasyonu (World Gymnastics), 1 Ocak 2024'ten itibaren Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız sporcu olarak yarışmasına izin vermişti.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104977827_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_fcb160e0ad62e1148be690b517f95067.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
