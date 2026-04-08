Çin Dışişleri: Afganistan ve Pakistan barış görüşmelerinde kapsamlı çözüm arayışını kabul etti
Çin Dışişleri: Afganistan ve Pakistan barış görüşmelerinde kapsamlı çözüm arayışını kabul etti
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'de bir araya gelen Pakistan ve Afganistan taraflarının barış görüşmelerinde kapsamlı bir çözüm arayışında bulunma konusunda... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T11:13+0300
2026-04-08T11:13+0300
2026-04-08T11:13+0300
dünya
asya & pasifik
mao ning
dışişleri bakanlığı
afganistan
pakistan
Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'ın Urumçi'deki barış görüşmelerinde, geçen Ekim ayında iki ülke arasında patlak veren çatışmaya kapsamlı bir çözüm arayışında bulunma konusunda anlaştıklarını belirtti.Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, her iki ülkenin de Çin'deki görüşmelerde durumu tırmandıracak veya karmaşıklaştıracak eylemlerde bulunmama konusunda anlaştığını söyledi.Mao, Çin'in her iki ülkeyle de iletişim kurmaya ve diyalog için bir platform sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
afganistan
pakistan
asya & pasifik, mao ning, dışişleri bakanlığı, afganistan, pakistan
asya & pasifik, mao ning, dışişleri bakanlığı, afganistan, pakistan
Çin Dışişleri: Afganistan ve Pakistan barış görüşmelerinde kapsamlı çözüm arayışını kabul etti
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'de bir araya gelen Pakistan ve Afganistan taraflarının barış görüşmelerinde kapsamlı bir çözüm arayışında bulunma konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'ın Urumçi'deki barış görüşmelerinde, geçen Ekim ayında iki ülke arasında patlak veren çatışmaya kapsamlı bir çözüm arayışında bulunma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, her iki ülkenin de Çin'deki görüşmelerde durumu tırmandıracak veya karmaşıklaştıracak eylemlerde bulunmama konusunda anlaştığını söyledi.
Mao, Çin'in her iki ülkeyle de iletişim kurmaya ve diyalog için bir platform sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.