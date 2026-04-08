Çin Dışişleri: Afganistan ve Pakistan barış görüşmelerinde kapsamlı çözüm arayışını kabul etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'de bir araya gelen Pakistan ve Afganistan taraflarının barış görüşmelerinde kapsamlı bir çözüm arayışında bulunma konusunda...

Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'ın Urumçi'deki barış görüşmelerinde, geçen Ekim ayında iki ülke arasında patlak veren çatışmaya kapsamlı bir çözüm arayışında bulunma konusunda anlaştıklarını belirtti.Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, her iki ülkenin de Çin'deki görüşmelerde durumu tırmandıracak veya karmaşıklaştıracak eylemlerde bulunmama konusunda anlaştığını söyledi.Mao, Çin'in her iki ülkeyle de iletişim kurmaya ve diyalog için bir platform sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

