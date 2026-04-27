https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/netanyahunun-yolsuzluk-davasinda-yeni-erteleme-durusma-son-anda-iptal-edildi-1105304127.html

Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni erteleme: Duruşma son anda iptal edildi

Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni erteleme: Duruşma son anda iptal edildi

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davası duruşması, başlamasına kısa süre kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T13:40+0300

2026-04-27T13:40+0300

2026-04-27T13:40+0300

dünya

benyamin netanyahu

isaac herzog

i̇srail

i̇ran

ortadoğu

yolsuzluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra bugün ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması iptal edildi.Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının 'güvenlik' gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada 'güvenlik' gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyorİsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netanyahu, isaac herzog, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, yolsuzluk