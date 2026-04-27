Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni erteleme: Duruşma son anda iptal edildi
Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni erteleme: Duruşma son anda iptal edildi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşması, başlamasına kısa süre kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi.
2026-04-27T13:40+0300
2026-04-27T13:40+0300
2026-04-27T13:40+0300
Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra bugün ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması iptal edildi.Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının 'güvenlik' gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada 'güvenlik' gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyorİsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.
i̇srail
i̇ran
benyamin netanyahu, isaac herzog, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, yolsuzluk
Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni erteleme: Duruşma son anda iptal edildi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davası duruşması, başlamasına kısa süre kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi.
Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra bugün ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması iptal edildi.
Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının 'güvenlik' gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.
Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.
Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada 'güvenlik' gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.
Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor
İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.