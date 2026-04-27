Netanyahu, İsrail askerlerini kızdırdı: Lübnan'daki başarısızlığın sorumluluğunu orduya yüklemek istiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran ve Lübnan'da yaşanan tüm başarısızlıklardan dolayı suçlayacak bir günah keçisi arayışında olduğu ve bu durumun orduda...

2026-04-27T09:37+0300

İsrail medyası, Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İran ve Lübnan’a yönelik operasyonların başarısızlıkla sonuçlanmasının sorumluluğunu İsrail ordusuna yüklemeye çalışmasının askeri yetkilileri kızdırdığını yazdı.Haberde, “Ordunun hoşnutsuzluğu, İsrail Savunma Kuvvetleri (ve savunma bakanlığı) içinde giderek büyüyen ve Netanyahu'nun Lübnan'daki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve İran'daki kısmi sonuçlar için sorumlu tutacağı bir günah keçisi aradığı hissinin sadece buzdağının görünen kısmı” ifadesi kullanıldı.Netanyahu’nun, İran'a yönelik başarısız saldırıdan Mossad'ı, Lübnan'daki başarısızlığın sorumluluğunu da İsrail ordusuna yüklemeyi planladığı öne sürülen haberde, “Siyasi ve askeri yetkililer arasındaki çelişkiler yoğunlaştıkça, sahadaki gerçek durum daha da karmaşık hale geliyor” dendi.Daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ateşkese rağmenİsrail ordusuna Lübnan’a şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği bildirilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığınıduyurmuştu.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

