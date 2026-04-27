Netahyahu'ya karşı Bennett ve Lapid: Eski Başbakan ile ana muhalefet lideri seçime birlikte girecek

Eski İsrail Başbakanı Bennett, ana muhalefet lideri Lapid ile düzenledikleri ortak basın toplantısında ekim ayında yapılması planlanan genel seçime 'Birlikte... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T00:24+0300

'Eski Başbakan Naftali Bennett, ana muhalefet lideri Yair Lapid ile Herzliya kentinde düzenlediği ortak basın toplantısında, bu yıl 27 Ekim'de yapılması beklenen genel seçime tek bir liste halinde gireceklerini duyurdu.Birlikte Partisi'nin liderliğini, 2021'deki seçimden sonra Yair Lapid ile kurduğu koalisyonla Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık dönemine son veren Naftali Bennett üstlenecek.Bennett konuyla ilgili duyuruyu şu ifadelerle yaptı:Çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olsalar da Lapid ile kurdukları seçim koalisyonunun tüm İsrail’e 'ayrışma döneminin sona erdiği' mesajı verdiğini belirten Bennett, 2021 yılında birlikte kurdukları koalisyon hükümetindeki başarıları tekrar edeceklerini söyledi.Bennett, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin kabul etmediği 7 Ekim 2023 olaylarının sorumlularının tespitine ilişkin devlet soruşturma komisyonunu kuracaklarının altını çizdi. Ayrıca Bennett askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) kesime ait kuruluşlara aktarılan fonların durdurulacağını ve başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa çıkaracaklarını söyledi.Yair Lapid ise seçimleri kazanmak için merkez partilere Naftali Bennett’in arkasında birleşmeleri çağrısı yaptı: Bennett ile arasındaki farklılıkları ve anlaşmazlıkları göz ardı etmediğini ancak aralarında her zaman güven ve dostluk olduğunu savunan Lapid, parti üyeleri ve kendisinin egolarını bir kenara bırakıp İsrail için en doğru olanı yaparak Bennett’in arkasında durduklarını dile getirdi.Lapid, iktidara gelmeleri halinde güvenliği sağlayacaklarını, eğitim ve ekonomiye odaklanacaklarını, yolsuzlukla mücadele edeceklerini ve Haredilerin askerlikten muaf tutulmayacağını söyledi.2021'de Netanyahu'nun başbakanlığına son vermişlerdiİsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığının sonunu getirmişti.Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

