Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan’a şiddetli saldırı düzenleme talimatı verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan’a şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdi. 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T21:37+0300

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun 'Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine' şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği duyuruldu.İsrail basını, talimatın Hizbullah’ın fırlattığı roket ve insansız hava araçları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çalmasından sonra geldiğini öne sürdü.Ateşkes ilan edilmiştiİsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

