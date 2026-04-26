Rusya Dışişleri’nden vatandaşlara Mali uyarısı: Seyahat etmekten kaçının
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki askeri üslere yönelik terör saldırıları ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle...
2026-04-26T00:52+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki askeri üslere yönelik terör saldırıları ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mali'de güvenlik durumunun kötüleşmesi ve başkent Bamako çevresindeki askeri tesislere düzenlenen terör saldırılarının ardından vatandaşlarına bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan ve Rusya’nın Mali Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere dayandırılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını, halihazırda Mali topraklarında bulunanların ise kişisel güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca, Moskova'nın ülkedeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğu vurgulandı.
Uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre, cumartesi sabahı ülkenin başkenti Bamako yakınlarındaki ana askeri üs Kati çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, aralarında Bamako’nun da bulunduğu bazı askeri tesislerin “terörist saldırıların” hedefi olduğunu bildirdi.
Agence France-Presse’in (AFP) haberine göre, çatışma seslerinin geldiği Bamako Havalimanı uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Daha sonra Mali ordusu, ülkedeki güvenlik durumunun kontrol altına alındığını açıkladı.