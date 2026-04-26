Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/rusya-disislerinden-vatandaslara-mali-uyarisi-seyahat-etmekten-kacinin-1105279209.html
Rusya Dışişleri’nden vatandaşlara Mali uyarısı: Seyahat etmekten kaçının
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki askeri üslere yönelik terör saldırıları ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086601922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd343bb2c83d75e4e5f03f88373122e7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mali'de güvenlik durumunun kötüleşmesi ve başkent Bamako çevresindeki askeri tesislere düzenlenen terör saldırılarının ardından vatandaşlarına bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı.Bakanlıktan yapılan ve Rusya’nın Mali Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere dayandırılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını, halihazırda Mali topraklarında bulunanların ise kişisel güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca, Moskova'nın ülkedeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğu vurgulandı.Uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre, cumartesi sabahı ülkenin başkenti Bamako yakınlarındaki ana askeri üs Kati çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, aralarında Bamako’nun da bulunduğu bazı askeri tesislerin “terörist saldırıların” hedefi olduğunu bildirdi.Agence France-Presse’in (AFP) haberine göre, çatışma seslerinin geldiği Bamako Havalimanı uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Daha sonra Mali ordusu, ülkedeki güvenlik durumunun kontrol altına alındığını açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086601922_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_09720e407b5e72ef2133882adf81683a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:52 26.04.2026
© AP Photo / Kilaye BationoMali ordusu
Abone ol
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
