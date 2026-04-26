https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/rusya-disislerinden-vatandaslara-mali-uyarisi-seyahat-etmekten-kacinin-1105279209.html

Rusya Dışişleri’nden vatandaşlara Mali uyarısı: Seyahat etmekten kaçının

26.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-26T00:52+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mali

bamako

terör saldırısı

rusya

afp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086601922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd343bb2c83d75e4e5f03f88373122e7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mali'de güvenlik durumunun kötüleşmesi ve başkent Bamako çevresindeki askeri tesislere düzenlenen terör saldırılarının ardından vatandaşlarına bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı.Bakanlıktan yapılan ve Rusya’nın Mali Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere dayandırılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını, halihazırda Mali topraklarında bulunanların ise kişisel güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca, Moskova'nın ülkedeki gelişmelerden "derin endişe" duyduğu vurgulandı.Uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre, cumartesi sabahı ülkenin başkenti Bamako yakınlarındaki ana askeri üs Kati çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, aralarında Bamako’nun da bulunduğu bazı askeri tesislerin “terörist saldırıların” hedefi olduğunu bildirdi.Agence France-Presse’in (AFP) haberine göre, çatışma seslerinin geldiği Bamako Havalimanı uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Daha sonra Mali ordusu, ülkedeki güvenlik durumunun kontrol altına alındığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/iran-savasi-havaciligi-vurdu-afrikada-bilet-fiyatlari-yukseldi-ucuslar-iptal-edildi-1105208343.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

