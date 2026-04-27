https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/kuzey-kore-lideri-kimden-rusyaya-soz-destegimiz-surecek-1105298692.html

Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya’ya söz: ‘Desteğimiz sürecek’

Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya’ya söz: ‘Desteğimiz sürecek’

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile görüşmede, ülkesinin Rusya'yı devlet egemenliğini koruma politikasında desteklemeye devam edeceğine... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T08:10+0300

2026-04-27T08:10+0300

2026-04-27T08:19+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

rusya

destek

kursk bölgesi

andrey belousov

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105298626_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_02c4a3e5f4f9038da197e6568ee6b566.jpg

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), ülke lideri Kim Jong-un’un, Pyongyng’ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile görüştüğünü bildirdi.Belousov, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni işgalcilerden kurtarma operasyonunda kahramanlık sergileyen Kuzey Koreli askerlere madalyalar takdim etti.KCNA’nın haberinde, “Kim Jong-un, Kuzey Kore hükümetinin Rusya'nın devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve çıkarlarını koruma politikasına tam desteğini sürdüreceğini söyledi. Ayrıca Rus ordusunun ve halkının bu haklı ve kutsal mücadelede kaçınılmaz olarak zafer kazanacağına olan güvenini dile getirdi” bilgisi verildi.Kuzey Kore liderinin Rusya yönetimine, ülkeler arasındaki müttefik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki samimi çabalarından dolayı teşekkürlerini ilettiği bildirildi.2025 Nisan ayında Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin temizlenmesindeki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.

kuzey kore

rusya

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, kim jong-un, rusya, destek, kursk bölgesi, andrey belousov, rusya savunma bakanlığı