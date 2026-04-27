Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya’ya söz: ‘Desteğimiz sürecek’
Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya’ya söz: ‘Desteğimiz sürecek’
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile görüşmede, ülkesinin Rusya'yı devlet egemenliğini koruma politikasında desteklemeye devam edeceğine... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T08:10+0300
2026-04-27T08:19+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
rusya
destek
kursk bölgesi
andrey belousov
rusya savunma bakanlığı
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), ülke lideri Kim Jong-un’un, Pyongyng’ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile görüştüğünü bildirdi.Belousov, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni işgalcilerden kurtarma operasyonunda kahramanlık sergileyen Kuzey Koreli askerlere madalyalar takdim etti.KCNA’nın haberinde, “Kim Jong-un, Kuzey Kore hükümetinin Rusya'nın devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve çıkarlarını koruma politikasına tam desteğini sürdüreceğini söyledi. Ayrıca Rus ordusunun ve halkının bu haklı ve kutsal mücadelede kaçınılmaz olarak zafer kazanacağına olan güvenini dile getirdi” bilgisi verildi.Kuzey Kore liderinin Rusya yönetimine, ülkeler arasındaki müttefik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki samimi çabalarından dolayı teşekkürlerini ilettiği bildirildi.2025 Nisan ayında Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin temizlenmesindeki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.
kuzey kore, kim jong-un, rusya, destek, kursk bölgesi, andrey belousov, rusya savunma bakanlığı
kuzey kore, kim jong-un, rusya, destek, kursk bölgesi, andrey belousov, rusya savunma bakanlığı

Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya’ya söz: ‘Desteğimiz sürecek’

08:10 27.04.2026 (güncellendi: 08:19 27.04.2026)
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile görüşmede, ülkesinin Rusya'yı devlet egemenliğini koruma politikasında desteklemeye devam edeceğine dair güvence verdi.
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), ülke lideri Kim Jong-un’un, Pyongyng’ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile görüştüğünü bildirdi.
Belousov, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni işgalcilerden kurtarma operasyonunda kahramanlık sergileyen Kuzey Koreli askerlere madalyalar takdim etti.
KCNA’nın haberinde, “Kim Jong-un, Kuzey Kore hükümetinin Rusya'nın devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve çıkarlarını koruma politikasına tam desteğini sürdüreceğini söyledi. Ayrıca Rus ordusunun ve halkının bu haklı ve kutsal mücadelede kaçınılmaz olarak zafer kazanacağına olan güvenini dile getirdi” bilgisi verildi.
Kuzey Kore liderinin Rusya yönetimine, ülkeler arasındaki müttefik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki samimi çabalarından dolayı teşekkürlerini ilettiği bildirildi.
2025 Nisan ayında Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin temizlenmesindeki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.
