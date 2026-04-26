Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/rusya-savunma-bakani-belousov-kimle-gorustu-uzun-vadeli-anlasma-sagladik-1105288015.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kim'le görüştü: 'Uzun vadeli anlaşma sağladık'
Sputnik Türkiye
Belousov, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim'le askeri işbirliği perspektiflerini ele aldı. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105287862_91:0:1188:617_1920x0_80_0_0_1eaabb461f20e4ff893591dc30ff868a.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/kuzey-korede-kursk-aniti-acildi-putin-kime-tesekkur-etti-1105284802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105287862_228:0:1051:617_1920x0_80_0_0_eadb8a835400a777cf01af20edf741c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:35 26.04.2026
belousov kim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
Abone ol
Belousov, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim'le askeri işbirliği perspektiflerini ele aldı.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ortaklığın 2031 yılına kadar uzanacak stratejik planlarını ve mevcut işbirliği seviyesini görüştü.

Pyongyang’da gerçekleşen görüşmelerde taraflar, Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğinin durumunu ve geleceğini masaya yatırdı.

Görüşme sırasında önemli açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı ile askeri işbirliğini sürdürülebilir ve uzun vadeli bir temele oturtma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Belousov, iki ülke arasında 2027-2031 dönemini kapsayacak Rusya-Kuzey Kore askeri etkileşim planını bu yıl içinde imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.

'İlişkilerde benzer görülmemiş seviye'

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki devletler arası ilişkilerin benzeri görülmemiş derecede yüksek bir seviyede olduğunu vurgulayan Belousov, mevcut yılın pek çok alanda ikili temaslar açısından oldukça yoğun geçeceğini kaydetti.

Rus heyetine gösterilen geleneksel sıcak misafirperverlik için Kim Jong-un’a teşekkür eden Belousov, Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Belousov, Kursk Bölgesi'nin düşman güçlerinden arındırılmasında Kuzey Kore ordusunun oynadığı önemli rol için Kim'e minnettar olduklarını ifade etti.

'Ortak hafıza ve tarihi miras'

Belousov, Rusya Savunma Bakanlığı olarak, Kuzey Koreli askerlerin yurtdışı askeri operasyonlardaki kahramanlıklarına adanan müze ve anıt kompleksinin açılışına davet edilmelerini büyük bir takdirle karşıladıklarını da belirtti.

Bu tarihi olayda yer almanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Belousov, "Bu ölçekteki bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve Sayın Kim Jong-un’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.
kuzey kore rusya anıt müze - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
DÜNYA
Kuzey Kore'de 'Kursk' anıtı açıldı, Putin Kim'e teşekkür etti
12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала