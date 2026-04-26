Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kim'le görüştü: 'Uzun vadeli anlaşma sağladık'
belousov kim
Abone ol
Belousov, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim'le askeri işbirliği perspektiflerini ele aldı.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ortaklığın 2031 yılına kadar uzanacak stratejik planlarını ve mevcut işbirliği seviyesini görüştü.
Pyongyang’da gerçekleşen görüşmelerde taraflar, Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğinin durumunu ve geleceğini masaya yatırdı.
Görüşme sırasında önemli açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı ile askeri işbirliğini sürdürülebilir ve uzun vadeli bir temele oturtma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Belousov, iki ülke arasında 2027-2031 dönemini kapsayacak Rusya-Kuzey Kore askeri etkileşim planını bu yıl içinde imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.
'İlişkilerde benzer görülmemiş seviye'
Rusya ile Kuzey Kore arasındaki devletler arası ilişkilerin benzeri görülmemiş derecede yüksek bir seviyede olduğunu vurgulayan Belousov, mevcut yılın pek çok alanda ikili temaslar açısından oldukça yoğun geçeceğini kaydetti.
Rus heyetine gösterilen geleneksel sıcak misafirperverlik için Kim Jong-un’a teşekkür eden Belousov, Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.
Belousov, Kursk Bölgesi'nin düşman güçlerinden arındırılmasında Kuzey Kore ordusunun oynadığı önemli rol için Kim'e minnettar olduklarını ifade etti.
'Ortak hafıza ve tarihi miras'
Belousov, Rusya Savunma Bakanlığı olarak, Kuzey Koreli askerlerin yurtdışı askeri operasyonlardaki kahramanlıklarına adanan müze ve anıt kompleksinin açılışına davet edilmelerini büyük bir takdirle karşıladıklarını da belirtti.
Bu tarihi olayda yer almanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Belousov, "Bu ölçekteki bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve Sayın Kim Jong-un’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.
