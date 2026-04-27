Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru açıldı. Futbol sorusu "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T09:46+0300
2026-04-27T09:46+0300
Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, genç yarışmacı milyonluk soruya kadar yükselerek geceye damga vurdu.1 milyonluk soruyu açtırdıYarışmaya katılan 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. İlk barajları rahatlıkla geçen yarışmacı, kritik 500 bin TL sorusunu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.Yarışmadan çekildi: Ne soruldu?1 milyon TL’lik soruda ise yarışmacının karşısına “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu kimdir?” sorusu çıktı. Cevaptan emin olamayan genç yarışmacı, risk almayarak yarışmadan çekilme kararı verdi.Yarışmacı tahmin olarak Lefter Küçükandonyadis yanıtını verse de doğru cevap Zeki Rıza Sporel çıktı.
kim milyoner olmak i̇ster, yarışma, futbol, oktay kaynarca, bilgi
kim milyoner olmak i̇ster, yarışma, futbol, oktay kaynarca, bilgi

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu

09:46 27.04.2026
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru açıldı. Futbol sorusu "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" yanıtı merak edildi.
Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, genç yarışmacı milyonluk soruya kadar yükselerek geceye damga vurdu.

1 milyonluk soruyu açtırdı

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. İlk barajları rahatlıkla geçen yarışmacı, kritik 500 bin TL sorusunu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Yarışmadan çekildi: Ne soruldu?

1 milyon TL’lik soruda ise yarışmacının karşısına “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu kimdir?” sorusu çıktı. Cevaptan emin olamayan genç yarışmacı, risk almayarak yarışmadan çekilme kararı verdi.
Yarışmacı tahmin olarak Lefter Küçükandonyadis yanıtını verse de doğru cevap Zeki Rıza Sporel çıktı.
