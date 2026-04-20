Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 binlik soru: Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programında çıkan 500 binlik soru şaşırttı. "Tarihte resmi bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?"
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam ediyor. 19 Nisan gecesi yayınlanan yeni bölümde Türk futboluyla ilgili gelen soru şaşırttı. 18 yaşındaki lise öğrencisi Salih Burak Erten, 500 bin liralık dev ödüle sadece bir adım kala karşısına çıkan ve Türk futbol tarihinin Avrupa'daki unutulmaz zaferini konu alan soru, merak konusu oldu. Tarihte resmi bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?Doğru cevap, Avrupa kupalarında güçlü rakibi Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek tarihe geçen ilk Türk takımı Trabzonspor oldu.Salih Burak Erten, soruyu cevaplamadan 300 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.Annesi ev hanımı olan ve lise eğitimine devam eden Erten, hedeflerini anlatırken, "Kazanacağım ödülle eğitim hayatıma yatırım yapmak ve geleceğimi sağlam temeller üzerine kurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam ediyor.
19 Nisan gecesi yayınlanan yeni bölümde Türk futboluyla ilgili gelen soru şaşırttı. 18 yaşındaki lise öğrencisi Salih Burak Erten, 500 bin liralık dev ödüle sadece bir adım kala karşısına çıkan ve Türk futbol tarihinin Avrupa'daki unutulmaz zaferini konu alan soru, merak konusu oldu.
Tarihte resmi bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?
Doğru cevap, Avrupa kupalarında güçlü rakibi Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek tarihe geçen ilk Türk takımı Trabzonspor oldu.
Salih Burak Erten, soruyu cevaplamadan 300 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.
Annesi ev hanımı olan ve lise eğitimine devam eden Erten, hedeflerini anlatırken, "Kazanacağım ödülle eğitim hayatıma yatırım yapmak ve geleceğimi sağlam temeller üzerine kurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.