Kerkük'te bir tır onlarca araca çarptı: 7 kişi öldü, kentte yas ilan edildi
Kerkük'te bir tır onlarca araca çarptı: 7 kişi öldü, kentte yas ilan edildi
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, Kerkük'te 38 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralananların tedavisinin...
2026-04-27T08:39+0300
2026-04-27T09:20+0300
Kerkük Valisi Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.
kerkük, irak, zincirleme kaza

Kerkük'te bir tır onlarca araca çarptı: 7 kişi öldü, kentte yas ilan edildi

08:39 27.04.2026 (güncellendi: 09:20 27.04.2026)
© FotoğrafKerkük'te bir tır onlarca araca çarptı: 7 kişi öldü, yas ilan edildi
Kerkük'te bir tır onlarca araca çarptı: 7 kişi öldü, yas ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
Abone ol
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, Kerkük'te 38 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralananların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını bildirdi. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybederken Kerkük'te bir günlük yas ilan edildi.
Kerkük Valisi Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.
Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.
Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.
