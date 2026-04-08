https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/katliam-gibi-kaza-7-kisi-hayatini-kaybetti-1104869414.html
Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T19:04+0300
türki̇ye
kaza
antalya
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097480417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64800513254d1e179e47d353f578a6c.jpg
Antalya-Isparta karayolunda trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı aktarıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.Kazayla ilgili incelemeler sürüyor
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097480417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf31c2f3a2f2a19aee649f3da3d4e8a2.jpg
18:25 08.04.2026 (güncellendi: 19:04 08.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
