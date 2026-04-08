Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T18:25+0300
2026-04-08T19:04+0300
türki̇ye
kaza
antalya
trafik kazası
Antalya-Isparta karayolunda trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı aktarıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.Kazayla ilgili incelemeler sürüyor
antalya
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaza, antalya, trafik kazası
kaza, antalya, trafik kazası

Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

18:25 08.04.2026 (güncellendi: 19:04 08.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.
Antalya-Isparta karayolunda trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı aktarıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
İran: İsrail’i Lübnan’daki suçları için cezalandıracağız
0
loader
Заголовок открываемого материала