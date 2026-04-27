İsrail Cumhurbaşkanı, Türk hava sahasına giremediği için Kazakistan'a 8 saatte uçtu
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını kullanamadığı için 2 günlük Kazakistan ziyaretine giderken 8 saatlik bir rota çizdi. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/abdde-suikaste-ugrayan-baskanlar-1105306015.html
16:15 27.04.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını kullanamadığı için 2 günlük Kazakistan ziyaretine giderken 8 saatlik bir rota çizdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Herzog'un uçağının Türkiye hava sahasından kaçınmak için alternatif bir rota izlediğini belirtti.
Herzog'u taşıyan uçağın Türk hava sahasına girmemek için Avrupa ve Rusya üzerinden bir rota izlediği kaydedilen haberde, uçağın Kazakistan'a 8 saatte ulaştığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya indiğini duyurdu.
Donald Trump suikast - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
ABD Başkanlarına yönelik suikastlar: Tarihi değiştiren silahlı saldırılar
