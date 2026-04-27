ABD Başkanlarına yönelik suikastlar: Tarihi değiştiren silahlı saldırılar

Sputnik Türkiye

1830'dan günümüze ABD başkanlarına düzenlenen suikastlar. Lincoln, Kennedy ve Reagan saldırılarının perde arkası ve ölen başkanların tam listesi için tıklayın.

2026-04-27T16:04+0300

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde başkanlık koltuğu, sadece gücün değil, aynı zamanda hayati tehlikelerin de odağı oldu. 1835 yılında Andrew Jackson’a yönelik başarısız girişimle başlayan süreç, günümüze kadar birçok kanlı eyleme sahne oldu. Bu saldırıların bir kısmı sadece birer girişim olarak kalırken, dört büyük ABD Başkanı suikast sonucu hayatını kaybederek ülkede derin travmalar yarattı.Hayatını kaybeden dört BaşkanABD tarihinde düzenlenen saldırılar sonucunda görev başındayken öldürülen isimler şunlardır:Başarısız kalan suikast girişimleri Ölümlü saldırıların yanı sıra, tarihin akışını değiştirebilecek ancak hedefine ulaşamayan pek çok girişim de mevcuttur. 1981 yılında Ronald Reagan, bir otel çıkışında John Hinckley Jr. tarafından vurulmuş ancak mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştır. Yine Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford ve yakın tarihte Donald Trump gibi isimler de çeşitli fiziksel saldırıların hedefi olmuştur.Güvenlik protokolleri ve Gizli Servis'in rolüYaşanan bu trajik olaylar, ABD Gizli Servisi (Secret Service) biriminin yetkilerini ve koruma stratejilerini her dönem yeniden şekillendirdi. Özellikle JFK suikastı sonrası teknolojik izleme ve çevre güvenliği konularında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Günümüzde ise dijital tehditler ve uzaktan saldırı riskleri, başkanlık koruma kalkanının en önemli parçası haline geldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

