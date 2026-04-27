Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/abdde-suikaste-ugrayan-baskanlar-1105306015.html
ABD Başkanlarına yönelik suikastlar: Tarihi değiştiren silahlı saldırılar
Sputnik Türkiye
1830'dan günümüze ABD başkanlarına düzenlenen suikastlar. Lincoln, Kennedy ve Reagan saldırılarının perde arkası ve ölen başkanların tam listesi için tıklayın.
2026-04-27T16:04+0300
2026-04-27T16:05+0300
dünya
thomas matthew crooks
john f. kennedy
franklin d. roosevelt
abd
abd
suikast
suikast girişimi
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085854188_0:42:743:460_1920x0_80_0_0_f25b748ee5436fa60eeba2c524232649.png
América Birleşik Devletleri tarihinde başkanlık koltuğu, sadece gücün değil, aynı zamanda hayati tehlikelerin de odağı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/trumpa-saldiri-duzenlemisti-cole-thomas-allenin-manifestosu-ortaya-cikti-1105291847.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085854188_38:0:706:501_1920x0_80_0_0_26d26e07b96c24f1de8af15b3517fb3f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:04 27.04.2026 (güncellendi: 16:05 27.04.2026)
Donald Trump suikast
Donald Trump suikast - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
Tüm yazılar
Özel
ABD tarihinde 1830’lu yıllardan bugüne kadar görevdeki başkanlara yönelik düzenlenen suikastlar ve suikast girişimleri dünya siyasetini derinden sarstı. Abraham Lincoln'den John F. Kennedy'ye, Ronald Reagan'dan güncel olaylara kadar Amerikan başkanlarının maruz kaldığı saldırıların kronolojik listesi ve bu olayların arkasındaki çarpıcı gerçekler.
Amerika Birleşik Devletleri tarihinde başkanlık koltuğu, sadece gücün değil, aynı zamanda hayati tehlikelerin de odağı oldu. 1835 yılında Andrew Jackson’a yönelik başarısız girişimle başlayan süreç, günümüze kadar birçok kanlı eyleme sahne oldu. Bu saldırıların bir kısmı sadece birer girişim olarak kalırken, dört büyük ABD Başkanı suikast sonucu hayatını kaybederek ülkede derin travmalar yarattı.
© Sputnik / Feride AkaABD'de suikaste uğrayan Başkanlar
ABD'de suikaste uğrayan Başkanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
ABD'de suikaste uğrayan Başkanlar
© Sputnik / Feride Aka

Hayatını kaybeden dört Başkan

ABD tarihinde düzenlenen saldırılar sonucunda görev başındayken öldürülen isimler şunlardır:
Abraham Lincoln (1865): İç Savaş’ın hemen ardından bir tiyatro salonunda John Wilkes Booth tarafından vurularak öldürüldü.
James A. Garfield (1881): Göreve gelişinden kısa süre sonra tren istasyonunda saldırıya uğradı ve enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.
William McKinley (1901): New York'ta bir sergi ziyareti sırasında Leon Czolgosz tarafından vuruldu.
John F. Kennedy (1963): Dallas'ta konvoy geçişi sırasında tüm dünyanın gözü önünde Lee Harvey Oswald tarafından düzenlenen suikastla hayatını kaybetti.

Başarısız kalan suikast girişimleri

Ölümlü saldırıların yanı sıra, tarihin akışını değiştirebilecek ancak hedefine ulaşamayan pek çok girişim de mevcuttur. 1981 yılında Ronald Reagan, bir otel çıkışında John Hinckley Jr. tarafından vurulmuş ancak mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştır. Yine Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford ve yakın tarihte Donald Trump gibi isimler de çeşitli fiziksel saldırıların hedefi olmuştur.

Güvenlik protokolleri ve Gizli Servis'in rolü

Yaşanan bu trajik olaylar, ABD Gizli Servisi (Secret Service) biriminin yetkilerini ve koruma stratejilerini her dönem yeniden şekillendirdi. Özellikle JFK suikastı sonrası teknolojik izleme ve çevre güvenliği konularında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Günümüzde ise dijital tehditler ve uzaktan saldırı riskleri, başkanlık koruma kalkanının en önemli parçası haline geldi.
Trump saldırganın fotoğraflarını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
DÜNYA
Trump'a saldırı düzenlemişti: Cole Thomas Allen'ın manifestosu ortaya çıktı
Dün, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала