ABD Başkanlarına yönelik suikastlar: Tarihi değiştiren silahlı saldırılar
1830'dan günümüze ABD başkanlarına düzenlenen suikastlar. Lincoln, Kennedy ve Reagan saldırılarının perde arkası ve ölen başkanların tam listesi için tıklayın.
Selin Uludağ
16:04 27.04.2026 (güncellendi: 16:05 27.04.2026)
ABD tarihinde 1830’lu yıllardan bugüne kadar görevdeki başkanlara yönelik düzenlenen suikastlar ve suikast girişimleri dünya siyasetini derinden sarstı. Abraham Lincoln'den John F. Kennedy'ye, Ronald Reagan'dan güncel olaylara kadar Amerikan başkanlarının maruz kaldığı saldırıların kronolojik listesi ve bu olayların arkasındaki çarpıcı gerçekler.
Amerika Birleşik Devletleri tarihinde başkanlık koltuğu, sadece gücün değil, aynı zamanda hayati tehlikelerin de odağı oldu. 1835 yılında Andrew Jackson’a yönelik başarısız girişimle başlayan süreç, günümüze kadar birçok kanlı eyleme sahne oldu. Bu saldırıların bir kısmı sadece birer girişim olarak kalırken, dört büyük ABD Başkanı suikast sonucu hayatını kaybederek ülkede derin travmalar yarattı.
Hayatını kaybeden dört Başkan
ABD tarihinde düzenlenen saldırılar sonucunda görev başındayken öldürülen isimler şunlardır:
Abraham Lincoln (1865):
İç Savaş’ın hemen ardından bir tiyatro salonunda John Wilkes Booth
tarafından vurularak öldürüldü.
James A. Garfield (1881):
Göreve gelişinden kısa süre sonra tren istasyonunda saldırıya uğradı ve enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.
William McKinley (1901): New York'ta
bir sergi ziyareti sırasında Leon Czolgosz
tarafından vuruldu.
John F. Kennedy (1963):
Dallas'ta konvoy geçişi sırasında tüm dünyanın gözü önünde Lee Harvey Oswald
tarafından düzenlenen suikastla hayatını kaybetti.
Başarısız kalan suikast girişimleri
Ölümlü saldırıların yanı sıra, tarihin akışını değiştirebilecek ancak hedefine ulaşamayan pek çok girişim de mevcuttur. 1981
yılında Ronald Reagan
, bir otel çıkışında John Hinckley Jr.
tarafından vurulmuş ancak mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştır. Yine Franklin D. Roosevelt
, Gerald Ford
ve yakın tarihte Donald Trump
gibi isimler de çeşitli fiziksel saldırıların hedefi olmuştur.
Güvenlik protokolleri ve Gizli Servis'in rolü
Yaşanan bu trajik olaylar, ABD Gizli Servisi (Secret Service)
biriminin yetkilerini ve koruma stratejilerini her dönem yeniden şekillendirdi. Özellikle JFK suikastı
sonrası teknolojik izleme ve çevre güvenliği konularında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Günümüzde ise dijital tehditler ve uzaktan saldırı riskleri, başkanlık koruma kalkanının en önemli parçası haline geldi.