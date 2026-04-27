Putin: İran halkı egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ediyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede İran halkının egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ettiğini belirtti. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T17:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
abbas arakçi
ortadoğu
abd
moskova
tahran
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.Putin, Rusya'nın İran ile stratejik ilişkilerini sürdürme niyetinde olduğunu vurguladı.Geçen hafta İran Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını söyleyen Putin, "En içten teşekkürlerimi iletmenizi ve Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkilerimizi sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmenizi rica ediyorum. Lütfen bu mesaj için İran Yüksek Lideri'ne teşekkürlerimle birlikte sağlık ve başarı dileklerimi iletiniz" diye konuştu.Rus lider, Rusya'nın İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini umduğunu vurguladı.Rusya'nın İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini umduğunu dile getiren Putin, Rusya'nın İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Ortadoğu'ya en kısa sürede barışın gelmesi için her şeyi yapacağını kaydetti.Arakçi ise İran halkının cesareti sayesinde ABD saldırganlığına direndiğini ve direnmeye devam edeceğini belirtti.Putin'e ve Rusya'ya İran'a verdikleri destek için teşekkür eden Arakçi, Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık oluşturduğunu ve güçlenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
16:19 27.04.2026 (güncellendi: 17:00 27.04.2026)
