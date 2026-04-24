https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/israil-ve-lubnan-arasindaki-ateskes-uzatildi-1105248236.html
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes uzatıldı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurdu.
2026-04-24T00:37+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
ateşkes
beyaz saray
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_109b80c0f7f7c399a3b41a9f64a66606.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e491c8c0f6bfd450e1b50452e3768557.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:37 24.04.2026 (güncellendi: 00:49 24.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te İsrail ve Lübnan’dan üst düzey temsilcilerle bir araya geldi.
Toplantının çok iyi geçtiği ve İsrail - Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığı açıklandı.
Trump ayrıca yakın zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı ağırlamayı beklediğini belirtti.