İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes uzatıldı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurdu. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes uzatıldı

00:37 24.04.2026 (güncellendi: 00:49 24.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te İsrail ve Lübnan’dan üst düzey temsilcilerle bir araya geldi.
Toplantının çok iyi geçtiği ve İsrail - Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığı açıklandı.
Trump ayrıca yakın zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı ağırlamayı beklediğini belirtti.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
Selam: İsrail tamamen çekilmeden Lübnan hiçbir anlaşmayı imzalamayacak
Dün, 17:18
