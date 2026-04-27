Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen tanık olarak ifadeye çağrıldı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve önemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Delen'in ifade işlemlerine başlandı.

