https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/fenerbahce-teknik-direktoru-tedesco-bir-suclu-varsa-suclu-kisi-benim-1105292462.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Bir suçlu varsa, suçlu kişi benim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Bir suçlu varsa, suçlu kişi benim

Sputnik Türkiye

26.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-26T23:42+0300

2026-04-26T23:42+0300

2026-04-26T23:43+0300

fenerbahçe

spor

ederson

matteo guendouzi

galatasaray

domenico tedesco

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105292615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde8a926b9e9f097389bccc93762745e.jpg

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e güvendiğini söyledi.Bütün hafta boyunca olabilecek en iyi 11'i belirlediklerinin altını çizen Tedesco, gol olmayınca işlerin zorlaştığını anlattı ve rakiplerinin de çok iyi olduğunu kabul etmek gerektiğini söyledi:Skor 1-0 olmadan önce Galatasaray'ın yalnızca Sallai'yle 1 şut denemesi olduğunu söyleyen Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Konyaspor mücadelesinden dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıktıklarını söyledi.Daha kompakt oynamaları gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Tedesco, şunları söyledi:'Önemli olan ben değilim, önemli olan takım'Devre arası transfer döneminde takımın çok iyi maçlar ortaya çıkarıp iyi sonuçlar aldığını söyleyen Tedesco, mevcut kadronun takımı bu noktaya kadar getirdiğini belirtti.Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir ekip olduklarının altını çizen Tedesco şunları söyledi:'Oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin'Her zaman bir suçlu arandığını ve bu anlamda oyuncularının rahat bırakılmasını istediğini dile getiren Tedesco, "Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp buraya gelmeyebilirdi. Harika karakterlerden oluşan bir takımız. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum" diye konuştu.Fenerbahçe'nin kalan 3 haftadaki şampiyonluk şansıyla ilgili yorum yapmayan Tedesco, işine odaklandığını belirtti.'Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi'Başakşehir ve Konyaspor'la zorlu maçlara çıkacaklarının altını çizen Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/derbide-kazanan-galatasaray-oldu-3-0-1105292164.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, ederson, matteo guendouzi, galatasaray, domenico tedesco