Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Uğurcan Çakır: 'Günay Güvenç elinden gelenin iyisini yapacak'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki müsabakada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Uğurcan, "Aslında maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Hocamız Okan Buruk, bizi gerçekten çok iyi hazırladı. Bütün hafta içi çalıştıklarımızı bugün sahaya yansıttık. Bence Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık. Net bir galibiyet aldık. Hatta daha farklı bir galibiyet alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu."Geçmişe hiç bakmıyorum"Galatasaray'da mutlu olduğunu kaydeden Uğurcan, "Galatasaray'a transferim biraz uzun sürdü. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadığım ve yaşattığım şeylerden dolayı gurur duyuyorum." dedi.Uğurcan Çakır, takımda çok karakterli oyuncuların bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Haftaya ligde oynanacak Samsunspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacağını aktaran tecrübeli file bekçisi, "Günay Güvenç, elinden gelenin iyisini yapacak. O maçı da kazanıp şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Sahada olup olmamam önemli değil. Her zaman saha dışında da takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında kart görmek istemiyordum. O maçta da oynamak istiyordum. Yine de sarı kart gördüm. Nasip böyleymiş. Günay Güvenç, elinden geleni yapacaktır. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da elinden geleni yapacaktır. O maçı da kazanacağız inşallah." şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/derbinin-ardindan-osimhen-bu-macta-moralimiz-yukseldi-1105295964.html

