Fransa’da cezaevleri alarm veriyor: Gardiyanlar kapasite krizine karşı greve gitti

Fransa’da cezaevlerindeki aşırı doluluk ve personel eksikliği nedeniyle gardiyanlar bazı bölgelerde gitti. Mahkum sayısının 90 bine yaklaşması, sistemde ciddi... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Fransa’da cezaevi gardiyanlarının, aşırı doluluk ve personel yetersizliği nedeniyle birçok hapishanede grev ve abluka eylemleri başlattığı aktarıldı.Ülkenin kuzeyindeki Hauts-de-France bölgesinde 17 cezaevinden 14’ünün kapatıldığı, bazı yerlerde mahkum transferlerinin engellendiği bildirildi.Sendikaların, sistemdeki yaklaşık 5 bin gardiyan açığının acil olarak kapatılmasını talep ettiği ifade edildi.Cezaevleri kapasitenin çok üzerindeResmi verilere göre Fransa’daki cezaevlerinde 88 binden fazla mahkum bulunduğu, sistem kapasitesinin ise yaklaşık 63 bin kişiyle sınırlı olduğu aktarıldı.Bu durumun, cezaevlerinde yüzde 137’yi aşan doluluk oranına yol açtığı belirtildi.Mahkum sayısının haftalık olarak arttığı ve birkaç ay içinde 90 bin sınırının aşılmasının beklendiği ifade edildi.Avrupa Konseyi’nin de Fransa’daki cezaevi koşullarını eleştirerek, durumun 'insan onurunu zedeleyici' hale geldiği uyarısında bulunduğu aktarıldı.Hükümet farklı çözümler öneriyorAdalet Bakanı Gerald Darmanin’in, mahkum sayısını otomatik olarak sınırlayacak önerilere karşı çıktığı ve bunun yerine yeni kapasite hedefleri oluşturmayı savunduğu belirtildi.Hükümetin, kısa süreli cezalar için kullanılacak modüler cezaevleriyle 3 bin yeni yer açmayı planladığı ifade edildi.Ayrıca yabancı mahkumların sınır dışı edilme sürecinin hızlandırıldığı ve bu uygulamada artış yaşandığı aktarıldı.

