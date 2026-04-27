Fenerbahçe'ye Samandıra'da taraftarlardan tepkili karşılama
Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin bazı taraftarları Can Bartu Tesisleri'nin önünde takım otobüsünü bekleyerek maçın sonucuyla ilgili tepkilerini... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T02:02+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/fenerbahce-teknik-direktoru-tedesco-bir-suclu-varsa-suclu-kisi-benim-1105292462.html
01:43 27.04.2026 (güncellendi: 02:02 27.04.2026)
Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin bazı taraftarları Can Bartu Tesisleri'nin önünde takım otobüsünü bekleyerek maçın sonucuyla ilgili tepkilerini gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yaklaşık 150 taraftar, derbinin sona ermesinin ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde futbolcular ile teknik ekibin bulunduğu takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, otobüsün tesislere girişi esnasında futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. Otobüse yabancı maddeler atan sarı-lacivertli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratlarında da bulundu.
Tepkili taraftar 'Aziz Yıldırım' sloganları da attı.