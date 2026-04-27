İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Derbi sonrasında Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T15:27+0300
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere 360 bin lira para cezası kesilirken, haklarında işlem başlatıldı. 360 bin lira para cezası kesildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrası gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y'yi (34) gözaltına aldı.Zanlılara Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi uyarınca 360 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca M.E.S'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan, şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.
Fenerbahçeli taraftarın arabasına saldırmışlardı: İki kişi gözaltına alındı

15:27 27.04.2026
Derbi sonrasında Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
