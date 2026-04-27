https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/egzersizde-bu-degisiklik-hayat-suresini-uzatabilir-uzmanlardan-carpici-oneri-1105316408.html

Egzersizde bu değişiklik hayat süresini uzatabilir: Uzmanlardan çarpıcı öneri

Sputnik Türkiye

Araştırmalara göre sadece daha fazla spor yapmak değil, egzersiz çeşitliliğini artırmak yaşam süresini uzatmada kritik rol oynuyor. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T17:15+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102595517_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fda78d01081fa4f99f162d0a64c77d9a.jpg

Yeni bir araştırmada, düzenli olarak farklı türlerde egzersiz yapan kişilerin daha düşük ölüm riski taşıdığı aktarıldı. Bulguların, BMJ Medicine dergisinde yayımlandığı ve egzersizde çeşitliliğin kritik rol oynadığı belirtildi.Araştırmada, özellikle yürüyüş, koşu, ağırlık çalışması ve raket sporları gibi farklı aktiviteleri bir arada yapanların daha avantajlı olduğu ifade edildi. Daha fazla yürüyüş yapan kişilerde ölüm riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu, merdiven çıkmanın ise bu oranı yüzde 10 azalttığı aktarıldı.Farklı egzersiz türlerini birleştirmek riski daha da düşürüyorEn dikkat çekici bulgunun ise çeşitlilikle ilgili olduğu vurgulandı. Farklı egzersiz türlerini bir araya getiren kişilerin, diğerlerine kıyasla ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca bu grubun kalp hastalıkları ve kanser gibi nedenlere bağlı ölüm riskinde de belirgin düşüş görüldüğü ifade edildi.Araştırmacıların, "Farklı türlerde fiziksel aktivitelere uzun süreli katılım, yaşam süresini uzatabilir" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/tarim-ilaclariyla-kanser-riski-arasinda-carpici-bag-risk-yuzde-150-artiyor-1105315388.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

