Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Egzersizde bu değişiklik hayat süresini uzatabilir: Uzmanlardan çarpıcı öneri
Egzersizde bu değişiklik hayat süresini uzatabilir: Uzmanlardan çarpıcı öneri
Araştırmalara göre sadece daha fazla spor yapmak değil, egzersiz çeşitliliğini artırmak yaşam süresini uzatmada kritik rol oynuyor. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T17:15+0300
17:15 27.04.2026
Araştırmalara göre sadece daha fazla spor yapmak değil, egzersiz çeşitliliğini artırmak yaşam süresini uzatmada kritik rol oynuyor.
Yeni bir araştırmada, düzenli olarak farklı türlerde egzersiz yapan kişilerin daha düşük ölüm riski taşıdığı aktarıldı. Bulguların, BMJ Medicine dergisinde yayımlandığı ve egzersizde çeşitliliğin kritik rol oynadığı belirtildi.
Araştırmada, özellikle yürüyüş, koşu, ağırlık çalışması ve raket sporları gibi farklı aktiviteleri bir arada yapanların daha avantajlı olduğu ifade edildi. Daha fazla yürüyüş yapan kişilerde ölüm riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu, merdiven çıkmanın ise bu oranı yüzde 10 azalttığı aktarıldı.

Farklı egzersiz türlerini birleştirmek riski daha da düşürüyor

En dikkat çekici bulgunun ise çeşitlilikle ilgili olduğu vurgulandı. Farklı egzersiz türlerini bir araya getiren kişilerin, diğerlerine kıyasla ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca bu grubun kalp hastalıkları ve kanser gibi nedenlere bağlı ölüm riskinde de belirgin düşüş görüldüğü ifade edildi.
Araştırmacıların, "Farklı türlerde fiziksel aktivitelere uzun süreli katılım, yaşam süresini uzatabilir" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
