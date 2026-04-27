https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/doc-dr-oguz-ates-sunger-sehir-modeliyle-sel-sulari-yer-alti-kaynaklarini-besleyebilir-1105303793.html

Doç. Dr. Oğuz Ateş: Sünger şehir modeliyle sel suları yer altı kaynaklarını besleyebilir

Sputnik Türkiye

Doç. Dr. Oğuz Ateş, iklim değişikliğine bağlı ani ve kuvvetli yağışların oluşturduğu sel sularının yönetilmesi için kentlerde "sünger şehir" modelinin... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T12:50+0300

türkiye

sel

sel felaketi

kuraklık

yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103125769_3:0:3223:1811_1920x0_80_0_0_5e35e45a4158024e14402f90a01410c9.jpg

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oğuz Ateş, sünger şehir yaklaşımının kentler için hayati öneme sahip bir peyzaj yöntemi olduğunu söyledi.Trakya'nın Karadeniz ile Marmara'nın kesişiminde yer aldığını, bu nedenle yoğun yağışların etkili olduğu kırılgan bir bölge olduğunu ifade eden Ateş, ani gelişen yağışların sel riskini artırdığını dile getirdi.Yağmur suyundan daha fazla nasıl yararlanılır?Kentlerde su yönetimi açısından peyzaj planlamasının önemine dikkati çeken Ateş, sünger şehir modelinin yağmur suyunu hızla kanalizasyona aktarmak yerine yerinde tutmayı, depolamayı, toprağa sızdırarak yer altı sularını beslemeyi ve su döngüsünü düzenlemeyi amaçladığını anlattı.Kurakçıl peyzaj uygulamalarının ise su isteği az bitkiler ve dolomit taş yüzeylerden oluştuğunu belirten Ateş, bu alanların su tutma kapasitesinin düşük olduğunu söyledi.Bu tip yüzeylerin yağmur suyunun toprağa sızmasını engellediğini ve yüzey akışını hızlandırdığını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sele-teslim-olmustu-osmaniyede-hastaneleri-su-basti-okullara-ara-verildi-1104856751.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

