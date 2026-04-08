https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sele-teslim-olmustu-osmaniyede-hastaneleri-su-basti-okullara-ara-verildi-1104856751.html

Sele teslim olmuştu: Osmaniye'de hastaneleri su bastı, okullara ara verildi

Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bölgede büyük hasar meydana geldi. Hastaneleri su bastı, okullara ara verildi.

türki̇ye

kadirli

osmaniye

su baskını

ani su baskını

sağanak

dere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28ce80ee4c495012c54f2b6c9ab70db3.jpg

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle özel bir hastanede su baskını yaşanırken eğitime de ara verildi. Ekipler su altında kalan araçları kurtarmak için çalışırken bölge esnafı da balçık altında kalan dükkanlarını temizlemeye çabalıyor. Araçlar selde sürüklendi, dükkanları çamur bastıKadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.Çevre ilçelerden gelen belediye ekiplerinin de desteğiyle selde sürüklenen araçların kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor. İş yerleri su ve balçık altında kalan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.Hastanedeki hastalar sevk edildiMehmet Can Caddesi'ndeki özel bir hastanenin zemini ve altındaki üç katında su baskını yaşandı.Elektrik kesintisinin de meydana geldiği hastanedeki hastalar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki başka sağlık kuruluşlarına nakledildi. Hastane genel koordinatörü Dr. Mustafa Gürlek, selde elektrik panoları, jeneratör sistemi ve görüntüleme cihazlarının sular altında kaldığını belirterek, "Dün akşamdan bu yana suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Hastanedeki faaliyet tamamen durduruldu. Hastaları tahliye ettik çünkü elektrik ve diğer sistemler tamamen çöktü." dedi.Eğitime ara verildiKadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla eğitim- öğretime ara verildiği bildirildi.Ne olmuştu?Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

