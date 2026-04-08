Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sele-teslim-olmustu-osmaniyede-hastaneleri-su-basti-okullara-ara-verildi-1104856751.html
Sele teslim olmuştu: Osmaniye'de hastaneleri su bastı, okullara ara verildi
Sele teslim olmuştu: Osmaniye'de hastaneleri su bastı, okullara ara verildi
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bölgede büyük hasar meydana geldi. Hastaneleri su bastı, okullara ara verildi.
2026-04-08T12:06+0300
2026-04-08T12:06+0300
türki̇ye
kadirli
osmaniye
su baskını
ani su baskını
sağanak
dere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28ce80ee4c495012c54f2b6c9ab70db3.jpg
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle özel bir hastanede su baskını yaşanırken eğitime de ara verildi. Ekipler su altında kalan araçları kurtarmak için çalışırken bölge esnafı da balçık altında kalan dükkanlarını temizlemeye çabalıyor. Araçlar selde sürüklendi, dükkanları çamur bastıKadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.Çevre ilçelerden gelen belediye ekiplerinin de desteğiyle selde sürüklenen araçların kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor. İş yerleri su ve balçık altında kalan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.Hastanedeki hastalar sevk edildiMehmet Can Caddesi'ndeki özel bir hastanenin zemini ve altındaki üç katında su baskını yaşandı.Elektrik kesintisinin de meydana geldiği hastanedeki hastalar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki başka sağlık kuruluşlarına nakledildi. Hastane genel koordinatörü Dr. Mustafa Gürlek, selde elektrik panoları, jeneratör sistemi ve görüntüleme cihazlarının sular altında kaldığını belirterek, "Dün akşamdan bu yana suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Hastanedeki faaliyet tamamen durduruldu. Hastaları tahliye ettik çünkü elektrik ve diğer sistemler tamamen çöktü." dedi.Eğitime ara verildiKadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla eğitim- öğretime ara verildiği bildirildi.Ne olmuştu?Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/osmaniyede-sel-bulbul-deresi-ve-savrun-cayi-tasti-2-kisi-hayatini-kaybetti-1104843985.html
türki̇ye
kadirli
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90d70c65aef93de4fcc38daa69f88b1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kadirli, osmaniye, su baskını, ani su baskını, sağanak, dere
kadirli, osmaniye, su baskını, ani su baskını, sağanak, dere

Sele teslim olmuştu: Osmaniye'de hastaneleri su bastı, okullara ara verildi

12:06 08.04.2026
© Menderes ÖzatOsmaniye sel
Osmaniye sel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© Menderes Özat
Abone ol
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bölgede büyük hasar meydana geldi. Hastaneleri su bastı, okullara ara verildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle özel bir hastanede su baskını yaşanırken eğitime de ara verildi. Ekipler su altında kalan araçları kurtarmak için çalışırken bölge esnafı da balçık altında kalan dükkanlarını temizlemeye çabalıyor.
© Menderes ÖzatOsmaniye sel
Osmaniye sel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Osmaniye sel
© Menderes Özat

Araçlar selde sürüklendi, dükkanları çamur bastı

Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Çevre ilçelerden gelen belediye ekiplerinin de desteğiyle selde sürüklenen araçların kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor. İş yerleri su ve balçık altında kalan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.
© Menderes ÖzatOsmaniye sel
Osmaniye sel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Osmaniye sel
© Menderes Özat

Hastanedeki hastalar sevk edildi

Mehmet Can Caddesi'ndeki özel bir hastanenin zemini ve altındaki üç katında su baskını yaşandı.
Elektrik kesintisinin de meydana geldiği hastanedeki hastalar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki başka sağlık kuruluşlarına nakledildi. Hastane genel koordinatörü Dr. Mustafa Gürlek, selde elektrik panoları, jeneratör sistemi ve görüntüleme cihazlarının sular altında kaldığını belirterek, "Dün akşamdan bu yana suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Hastanedeki faaliyet tamamen durduruldu. Hastaları tahliye ettik çünkü elektrik ve diğer sistemler tamamen çöktü." dedi.
© Menderes ÖzatOsmaniye sel
Osmaniye sel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Osmaniye sel
© Menderes Özat

Eğitime ara verildi

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla eğitim- öğretime ara verildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.
Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
TÜRKİYE
Osmaniye'de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
01:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала