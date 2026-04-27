CIA’nın karanlık geçmişi i̇fşa oldu: '1950'lerde Kuzey Koreli mahkumlar üzerinde zihin kontrol tekniklerini test etti'

The Intercept tarafından ele geçirilen ve gizliliği kaldırılan CIA belgeleri, 1950'li yıllarda ABD'nin Kuzey Koreli mahkumlar üzerinde dehşet verici zihin... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T15:32+0300

Yeni ortaya çıkan belgeler, MKULTRA projesinin kökenlerini, programın ilk aşaması olan BLUEBIRD Projesi'ne kadar dayandırıyor. Daha önce sadece araştırmacı gazeteci John Marks’ın "Mançurya Adayı Arayışı" kitabında iddia olarak yer alan bu bilgiler, artık resmiyet kazandı. 1950 yılının Ekim ayında, 25 Kuzey Koreli savaş esiri, "gelişmiş" adı verilen ancak insanlık dışı olan sorgulama yöntemleri için denek olarak seçildi.İradeyi yok etme ve tam kontrol hedefiDeneylerin temel amacı, bir kişinin öz savunma içgüdülerini ve kendi iradesini tamamen devre dışı bırakarak, verilen emirleri sorgusuz sualsiz yerine getirmesini sağlayacak bir kontrol düzeyi elde etmekti. Belgeler, esirlerin bu süreçte ağır psikolojik ve fiziksel yöntemlere maruz bırakıldığını ortaya koyuyor. Zihin kontrol teknikleri, CIA'in o dönemde birer "süper asker" veya "etkilenmiş ajan" yaratma arzusunun bir parçası olarak geliştirildi.Üç ülkeden gizli psikolojik savaş zirvesiHaziran 1951'de gerçekleştirilen gizli bir toplantının kayıtları, bu operasyonun sadece ABD ile sınırlı olmadığını gösteriyor. ABD, İngiltere ve Kanada istihbarat teşkilatlarının temsilcileri, bilgi alma yöntemlerinin yanı sıra geniş kapsamlı psikolojik savaş stratejilerini masaya yatırdı. Bu görüşmelerde; komünist fikirlerin yayılmasını önlemek, sendikalara sızmaları durdurmak ve siyasi inançları yapay yollarla şekillendirerek "demokrasiyi teşvik etmek" gibi başlıklar üzerinde duruldu.ARTICHOKE ve MKULTRA'nın karanlık mirasıMakalede yer alan bilgilere göre; BLUEBIRD, ARTICHOKE ve sonrasında gelen ünlü MKULTRA projeleri, rakip güçlerin "beyin yıkama" faaliyetlerine karşı bir önlem olarak başlatılsa da, kısa sürede etik sınırları zorlayan saldırgan projelere dönüştü. CIA, bu gizli programlarla bireylerin düşünce yapısını kökten değiştirmeyi amaçlayan bir bilimsel alt yapı kurmaya çalıştı.

