https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/ayasofya-camiinde-sona-gelindi--1105307470.html

Ayasofya Camii'nde sona gelindi

Ayasofya Camii'nde sona gelindi

Sputnik Türkiye

Ayasofya-i Kebir Cami ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında kuzeydoğu minaresine yönelik restorasyon tamamlandı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T13:38+0300

2026-04-27T13:38+0300

2026-04-27T13:38+0300

yaşam

ayasofya

restorasyon

mimari restorasyon kültür varlıklarını koruma derneği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105307140_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_fd8ebed83e95ac6765498088fd279513.jpg

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında kuzeydoğu minaresine yönelik uygulamalar tamamlandı. İskele sökülürken, restorasyon sürecinde özgün malzeme korundu. Tamamlanan çalışmalarla Ayasofya-i Kebir Camii'nin kuzeydoğu minaresi deprem güvenliğine kavuşturuldu.Son haline 16. yüzyılda ulaşmıştıTarihi süreç içerisinde farklı dönemlerde inşa ve yeniden yapım evrelerinden geçen minarenin, son haliyle 16. yüzyılda Sultan II. Selim döneminde şekillendiği biliniyor. 65 metre yüksekliğindeki yapı, kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşuyor.2024 yılında başlatılan restorasyon sürecinde sayısal analizlerle minarenin deprem dayanımının yetersiz olduğu belirlendi. Bu doğrultuda Bilim Heyeti kararıyla petek, şerefe ve mukarnas bölümleri ile gövdenin üst kısmında kısmi söküm ve yeniden yapım, alt bölümlerde ise yerinde güçlendirme uygulamalarına geçildi. Uygulama öncesinde minarede detaylı belgeleme, analitik rölöve, malzeme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.Söküm işlemleri, her aşaması kayıt altına alınarak üstten alta doğru kontrollü biçimde yürütüldü. Bu kapsamda 411 adet taş ile 26 sıra basamak dikkatle sökülerek sınıflandırıldı.Aslına uygun restorasyon yapıldıRestorasyon sürecinde özgün malzemenin korunması esas alındı. Yeniden kullanılabilir taşlar titizlikle değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan yeni taşlar, Edirne Süloğlu taş ocaklarından temin edilerek Bilim Heyeti onayıyla kullanıldı.Hasarlı taşlarda çürütme ve tümleme işlemleri uygulanırken, yüzeylerde gerekli noktalarda onarım ve güçlendirme müdahaleleri gerçekleştirildi.Söküm yapılmayan bölümlerde temizlik ve yüzey onarımları gerçekleştirilirken, yapının genelinde hem yatay hem düşey doğrultuda paslanmaz çelik elemanlarla güçlendirme sağlandı. Yeniden örülen bölümler ile mevcut yapı arasında bütüncül bir statik denge kuruldu.Külah bölümünde yer alan ahşap elemanlar konservasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Kurşun kaplamalar yenilenirken, bakır alem onarılarak altın varakla kaplandı ve yerine monte edildi. Paratoner montajı yapılarak güvenli hale getirildi.

ayasofya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayasofya, restorasyon, mimari restorasyon kültür varlıklarını koruma derneği