Ayasofya'da bayrak açtılar: Yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı

Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T16:58+0300

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan tutuklandı. Bin anda bayrak açıp videoya çektilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi. Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

