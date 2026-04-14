İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/ayasofyada-bayrak-actilar-yabanci-uyruklu-iki-kisi-tutuklandi-1105012762.html
Ayasofya'da bayrak açtılar: Yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı
Ayasofya'da bayrak açtılar: Yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı
Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T16:58+0300
2026-04-14T16:58+0300
türki̇ye
ayasofya
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
bayrak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076910150_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e65c279c0f8ae7c521879ec266e253d0.jpg
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan tutuklandı. Bin anda bayrak açıp videoya çektilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi. Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
türki̇ye
ayasofya
ayasofya, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bayrak
ayasofya, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bayrak

Ayasofya'da bayrak açtılar: Yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı

16:58 14.04.2026
Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan tutuklandı.

Bin anda bayrak açıp videoya çektiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi. Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
