Beyaz Saray yemeğinde silah sesleri: Trump salondan çıkartıldı

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silah seslerinin duyulmasının ardından salondan çıkartıldı. Trump daha sonra... 26.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-26T09:14+0300

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in de bulunduğu Washington Hilton'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyuldu. Gizli servis Trump ve Vance'i salondan çıkarttı. 1 polisin yaralandığı açıklandı. Trump saldırganın görsellerini paylaşırken çok sayıda şarjör, uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıyan 31 yaşındaki saldırganın Cole Thomas Allen olduğu açıklandı. Saldırgan yakalandı.ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.Trump, söz konusu olayı örnek göstererek, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump, etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." cevabını verdi.Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını veren Trump, olayla ilgili soruşturma sonrasında daha fazla bilgiye sahip olunacağını kaydetti.Trump, "Bu olay beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak pek öyle olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

