https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-uzman-isimden-kademeli-alim-uyarisi--1105300424.html

Altın fiyatlarında son durum ne? Uzman isimden kademeli alım uyarısı

27 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.827 TL ve ons fiyatı 4.715 dolardan güne başlıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta FED faiz kararı ve jeopolitik... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T09:37+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

filiz eryılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103084316_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_aad8493ea43c5b9345e8e067e4e8681a.png

Geçen hafta 4.709 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı, bu haftaya TSİ 06:30 itibarıyla 4.715 dolardan başlangıç yapıyor. Altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıİç piyasada ise 27 Nisan 2026 gram altın fiyatı aynı saatlerde 6.827 TL’den fiyatlanıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.851 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.228 TL’den gerçekleşiyor. Altın fiyatlarında cuma kapanışına göre yatay görünüm öne çıkıyor.Petrolde son durum ne?Petrol fiyatları da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler sebebiyle, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 106,5 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Geçen hafta %16’nın üzerinde prim yapan petrol kazanımlarını korurken, Brent fiyatı son 3 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazındaki abluka takip edilirken, muhtemel bir anlaşma beklentisinin, fiyatlarda daha fazla artışın önüne geçtiği ifade ediliyor.Ons altın için kritik uyarıBu hafta altın fiyatları için ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının kritik olacağını vurgulayan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin de piyasalarda dikkatle izlendiğini hatırlattı.Altın fiyatlarında son 3-4 haftadır 4.830-4.880 dolar bandının önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, “Uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerde 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir” dedi.Gram altında beklenti ne?Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçen hafta gram altının da 6.812 TL’den kapanış yaptığını hatırlatarak, “Uzun vadede ana trend yukarı. Gramda da 6.700-6.750 TL kademeli alım için uygun bir bölge. 6.900 TL üzerindeki hacimli kırılmalarda momentum güçlenebilir” yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/iko-uyardi-altin-almayi-dusunenler-yari-fiyati-tuzagina-dikkat-1105288222.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

