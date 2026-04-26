İKO uyardı: Altın almayı düşünenler yarı fiyatı tuzağına dikkat

İKO uyardı: Altın almayı düşünenler yarı fiyatı tuzağına dikkat

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyada yarı fiyatına altın paylaşımlarının gramaj, ayar ve işçilik gibi kritik bilgileri gizleyerek... 26.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-26T16:43+0300

2026-04-26T16:43+0300

2026-04-26T16:43+0300

türki̇ye

i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko)

türkiye

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), sosyal medyada yayılan 'yarı fiyatına altın' reklamlarına karşı tüketicileri uyardı.İKO Başkanı Mustafa Atayık, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, ürünlerin gramaj, ayar ve işçilik gibi önemli bilgilerinin çoğu zaman eksik verildiğini belirtti. Atayık, “Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.Altın ve mücevher fiyatlarının uluslararası piyasalara göre belirlendiğini vurgulayan Atayık, yüzde 50 gibi indirim iddialarının sektör gerçeğiyle uyuşmadığını söyledi. Tüketicilere ise sertifikasız ve şüpheli derecede ucuz ürünlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko), türkiye, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın