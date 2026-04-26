İKO uyardı: Altın almayı düşünenler yarı fiyatı tuzağına dikkat
26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T16:43+0300
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), sosyal medyada yayılan 'yarı fiyatına altın' reklamlarına karşı tüketicileri uyardı.İKO Başkanı Mustafa Atayık, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, ürünlerin gramaj, ayar ve işçilik gibi önemli bilgilerinin çoğu zaman eksik verildiğini belirtti. Atayık, “Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.Altın ve mücevher fiyatlarının uluslararası piyasalara göre belirlendiğini vurgulayan Atayık, yüzde 50 gibi indirim iddialarının sektör gerçeğiyle uyuşmadığını söyledi. Tüketicilere ise sertifikasız ve şüpheli derecede ucuz ürünlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyada yarı fiyatına altın paylaşımlarının gramaj, ayar ve işçilik gibi kritik bilgileri gizleyerek tüketiciyi yanıltabileceğini ve sektör güvenini zedelediğini ifade etti.
