Almanya’daki son ankette AfD’den yeni rekor, ‘bugün seçim olsa’ tablo tamamen değişebilir

Almanya’da yapılan yeni bir ankete göre, pazar günü seçim yapılsa Almanya için Alternatif (AfD) partisi seçimleri kazanabilir. Mevcut başbakan Merz ise şu anki... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T13:30+0300

Cumartesi günü yayınlanan Bild/INSA anketine göre, göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yeni bir popülerlik rekoruna ulaştı ve varsayımsal bir seçimde oyların yüzde 28'ini alarak kazanabilir. Ankete göre, mevcut Başbakan Friedrich Merz'in Hristiyan Demokrat bloğu (CDU/CSU) yüzde 24 oy alarak, önceki anketlere kıyasla sağcı partinin bir puan gerisinde kaldı. İktidar koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise yüzde 14'lük onay oranını korudu.Bild'in haberine göre, oyların yaklaşık yüzde 11'i parlamentoya girmek için gerekli eşiği aşamayan partilere gidecek ve bu da iktidar çoğunluğunun kalan oyların en az yüzde 45'ini alması gerektiği anlamına geliyor. Diğer partilerin AfD ile ittifak kurmaması durumunda, Merz'in iktidar koalisyonu (CDU, CSU, SPD), Alman parlamentosunda (Bundestag) işleyen bir çoğunluğa ulaşmak için başka bir partiyle ittifak kurmak zorunda kalacak. Merz’e onay giderek düşüyor Merz'in koalisyonunun onay oranları, geçen mayıs ayında iktidara gelmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi. Geçen hafta yayınlanan bir YouGov anketine göre, Almanların en az yüzde 79'u iktidardaki hükümetin performansından memnun değil. Ankete göre, Nisan ortası itibariyle CDU/CSU seçmenlerinin sadece yüzde 34'ü koalisyonun performansından memnundu. ‘Almanya’nın en sevilmeyen lideri’ Geçen hafta, ABD merkezli kamuoyu araştırma enstitüsü Morning Consult'a göre Merz, yüzde 76'lık bir onaylanmama oranıyla Avrupa'nın en sevilmeyen lideri olarak değerlendirildi.

