AKOM uyardı, İstanbullular dikkat: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
AKOM uyardı, İstanbullular dikkat: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
İstanbul'da hafta sonu bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına...
2026-04-27T12:15+0300
2026-04-27T12:15+0300
2026-04-27T12:15+0300
AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Buna göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 5 derece azalacak. Perşembe gününe kadar bahar havası devam edecekAKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 16-18 derece arasında olması beklenirken yağış öngörülmüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecekPerşembe günü ise İstanbul'da yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
i̇stanbul, akom, yağış, sağanak yağış, istanbul hava durumu
AKOM uyardı, İstanbullular dikkat: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
İstanbul'da hafta sonu bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.
AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Buna göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Perşembe gününe kadar bahar havası devam edecek
AKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 16-18 derece arasında olması beklenirken yağış öngörülmüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
Perşembe günü ise İstanbul'da yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.