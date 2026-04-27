AKOM uyardı, İstanbullular dikkat: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
İstanbul'da hafta sonu bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T12:15+0300
AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Buna göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 5 derece azalacak. Perşembe gününe kadar bahar havası devam edecekAKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 16-18 derece arasında olması beklenirken yağış öngörülmüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecekPerşembe günü ise İstanbul'da yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
12:15 27.04.2026
İstanbul'da hafta sonu bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.
AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Buna göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 5 derece azalacak.

Perşembe gününe kadar bahar havası devam edecek

AKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 16-18 derece arasında olması beklenirken yağış öngörülmüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Perşembe günü ise İstanbul'da yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
