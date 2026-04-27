ABD’den Filipinler’e Rus petrolü için ek süre
Washington yönetimi, enerji güvenliği risklerini gerekçe gösteren Filipinler'e Rusya'dan petrol ve petrol ürünü tedarik etmesi için verilen muafiyet iznini 16... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T12:13+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rusyada-petrol-rafinerisine-saldiri-girisimi-engellendi-1105301844.html
haberler, scott bessent, abd, washington, rusya, filipinler, rus petrolü, petrol
12:13 27.04.2026
© Sputnik / Alexey DanichevRus deniz petrol platformu
Washington yönetimi, enerji güvenliği risklerini gerekçe gösteren Filipinler’e Rusya’dan petrol ve petrol ürünü tedarik etmesi için verilen muafiyet iznini 16 Mayıs’a kadar uzattı.
Filipinler Enerji Bakan Yardımcısı Alessandro Sales, ABD’nin Manila’dan gelen talebi kabul ederek Rus petrolüne yönelik yaptırımları askıya alan izin süresini uzattığını duyurdu.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Sales, 17 Nisan’da başlayan yeni muafiyet döneminin 16 Mayıs’a kadar geçerli olacağını belirtti. Bakan Yardımcısı, söz konusu kararın istisnasız tüm ilgili taraflar için uygulanabileceğine dikkat çekti.

Enerji stokları ve stratejik tercihler

Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin halihazırda 54 günlük yakıt rezervine sahip olduğunu vurguladı.

Ortadoğu’daki çatışmaların enerji güvenliği üzerinde yarattığı risklere rağmen kömür enerjisine yönelik yeni proje moratoryumunun korunacağını ifade eden Garin, iş dünyasından gelen baskılara rağmen bu yasak kararlarının arkasında durduklarını belirtti.

5 yıl sonra ilk sevkiyat

Mart ayı sonunda Petron Corporation şirketinin Rusya’dan 2.48 milyon varil petrol satın almasıyla, Filipinler 5 yıl aradan sonra ilk kez Rus menşeli ham petrol ithal etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Ortadoğu'daki askeri operasyonlar sırasında küresel petrol fiyatlarını dizginlemek amacıyla Rus ve İran petrolüne yönelik esneklik sağladığı bilinirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ortaklarından gelen talepler üzerine başlangıçta planlamadığı halde bu genel lisansın süresini uzattığını açıklamıştı.
