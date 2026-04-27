ABD’de 17. yüzyıl idam yöntemleri geri getirildi: Papa Leo'dan sert çıkış geldi

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı’nın idam yöntemlerini genişletme kararı tartışma yarattı. Yönetim; kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve azot gazını yeniden gündeme... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T12:59+0300

ABD’de Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni direktif, federal hükümetin uygulayabileceği idam yöntemlerinin kapsamını genişletiyor.Karara göre mevcut ölümcül enjeksiyon yöntemine ek olarak kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve azot gazı gibi yöntemler yeniden devreye alınabilecek.Yetkililer, bu adımın özellikle ölümcül enjeksiyon ilaçlarının temininde yaşanan zorluklar nedeniyle atıldığını belirtiyor.Trump yöneti̇mi̇: Cezayı güçlendi̇ri̇yoruzABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzenlemenin “idam cezasını güçlendirme” amacı taşıdığını savunuyor.Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche, “Adalet Bakanlığı yeniden yasayı uyguluyor ve mağdurların yanında duruyor” açıklamasında bulundu.Bakanlık ayrıca, idam kararlarının uygulanma sürecini hızlandırmayı ve mahkûmiyet ile infaz arasındaki süreyi kısaltmayı hedeflediğini duyurdu.Vati̇kan’dan tepki̇: İnsan onuru kaybolmazKatolik dünyasının ruhani lideri Pope Leo XIV ise karara sert tepki gösterdi.Papa, “Çok ağır suçlar işlense bile insanın onuru kaybolmaz” diyerek idam cezasına karşı olduğunu yineledi.Illinois eyaletinde idam cezasının kaldırılmasının 15. yılı dolayısıyla gönderdiği mesajda Papa, ABD’de ve dünyada idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısını yineledi.Tartışmalı yöntemler yeni̇den gündemdeYeni düzenleme ile gündeme gelen yöntemler, uzun yıllardır etik tartışmaların merkezinde yer alıyor:Bu yöntemler, özellikle insan hakları örgütleri tarafından “acı verici ve çağ dışı” olarak nitelendiriliyor.ABD’de i̇dam sayıları yükseli̇yorABD’de 2025 yılında toplam 47 kişi idam edildi. Bu sayı son 16 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.İnfazların dağılımı ise şu şekilde oldu:Artan infaz sayıları ve yeni yöntemlerin devreye alınması, ülkede idam cezasına yönelik tartışmayı yeniden alevlendirmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/kral-charlesin-abd-ziyaretiyle-ilgili-endiseler-saldiri-sonrasi-guvenlik-ust-seviyeye-cikarildi-1105304653.html

