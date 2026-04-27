ABD’de 17. yüzyıl idam yöntemleri geri getirildi: Papa Leo'dan sert çıkış geldi
ABD Adalet Bakanlığı'nın idam yöntemlerini genişletme kararı tartışma yarattı. Yönetim; kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve azot gazını yeniden gündeme...
2026-04-27T12:59+0300
ABD Adalet Bakanlığı’nın idam yöntemlerini genişletme kararı tartışma yarattı. Yönetim; kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve azot gazını yeniden gündeme alırken, Pope Leo XIV insan onuruna vurgu yaparak kararı eleştirdi. 2025’te idam sayısının artması, tartışmayı daha da alevlendirdi.
ABD’de Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni direktif, federal hükümetin uygulayabileceği idam yöntemlerinin kapsamını genişletiyor.
Karara göre mevcut ölümcül enjeksiyon yöntemine ek olarak kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve azot gazı gibi yöntemler yeniden devreye alınabilecek.
Yetkililer, bu adımın özellikle ölümcül enjeksiyon ilaçlarının temininde yaşanan zorluklar nedeniyle atıldığını belirtiyor.
Trump yöneti̇mi̇: Cezayı güçlendi̇ri̇yoruz
ABD Başkanı Donald Trump
yönetimi, düzenlemenin “idam cezasını güçlendirme” amacı taşıdığını savunuyor.
Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche, “Adalet Bakanlığı yeniden yasayı uyguluyor ve mağdurların yanında duruyor” açıklamasında bulundu.
Bakanlık ayrıca, idam kararlarının uygulanma sürecini hızlandırmayı ve mahkûmiyet ile infaz arasındaki süreyi kısaltmayı hedeflediğini duyurdu.
Vati̇kan’dan tepki̇: İnsan onuru kaybolmaz
Katolik dünyasının ruhani lideri Pope Leo XIV ise karara sert tepki gösterdi.
Papa, “Çok ağır suçlar işlense bile insanın onuru kaybolmaz” diyerek idam cezasına karşı olduğunu yineledi.
Illinois
eyaletinde idam cezasının kaldırılmasının 15. yılı dolayısıyla gönderdiği mesajda Papa, ABD’de ve dünyada idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısını yineledi.
Tartışmalı yöntemler yeni̇den gündemde
Yeni düzenleme ile gündeme gelen yöntemler, uzun yıllardır etik tartışmaların merkezinde yer alıyor:
Kurşuna dizme:
Mahkûmun kalbine hedef alınarak aynı anda ateş açılmasıyla uygulanıyor.
Elektrikli sandalye:
Yüksek voltajlı elektrik akımıyla kalp ve beyin fonksiyonları durduruluyor.
Azot gazı:
Saf azot solutularak oksijenin yerini alması ve boğulma yoluyla ölüm gerçekleşiyor.
Bu yöntemler, özellikle insan hakları örgütleri tarafından “acı verici ve çağ dışı” olarak nitelendiriliyor.
ABD’de i̇dam sayıları yükseli̇yor
ABD’de 2025 yılında toplam 47 kişi idam edildi. Bu sayı son 16 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.
İnfazların dağılımı ise şu şekilde oldu:
39 kişi: ölümcül enjeksiyon
Artan infaz sayıları ve yeni yöntemlerin devreye alınması, ülkede idam cezasına yönelik tartışmayı yeniden alevlendirmiş durumda.