Kral Charles’ın ABD ziyaretiyle ilgili endişeler: Saldırı sonrası güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Washington’da hafta sonu yaşanan silahlı saldırı girişimi sonrası güvenlik endişeleri artsa da Buckingham Palace, Kral 3. Charles’ın ABD ziyaretinin iptal... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T12:26+0300

Kral 3. Charles’ın 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Washington’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hafta sonu Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırı girişimi, ziyarete ilişkin risk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.Ancak Buckingham Palace, tüm bu gelişmelere rağmen ziyaretin “planlandığı gibi” gerçekleşeceğini açıkladı. Saraydan yapılan açıklamada, kararın “Atlantik’in iki yakasında gün boyu süren temasların ardından” alındığı vurgulandı.Yetkililer, programda bazı küçük değişiklikler yapılabileceğini, ancak ziyaretin genel çerçevesinin korunacağını belirtiyor.Saldırı girişimi güvenlik alarmı yarattıCumartesi gecesi Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ne zorla girmeye çalışan silahlı bir kişi, etkinlikte paniğe yol açtı. ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, şüphelinin büyük olasılıkla Başkan Donald Trump’ı hedef aldığını açıkladı.Olay sırasında Donald Trump ve üst düzey yetkililer hızla tahliye edilirken, saldırganın 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu ve olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi.Bir Gizli Servis ajanının vurulduğu, ancak kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta kaldığı açıklandı. Yetkililer, olayda başka yaralanma yaşanmadığını belirtti.Saraydan ‘rahatlama’ mesajıSaray, Kral 3. Charles’ın, Donald Trump, Melania Trump ve diğer davetlilerin zarar görmediğini öğrenince “büyük bir rahatlama” yaşadığını duyurdu.Kral ve Kraliçe Camilla’nın, saldırıdan etkilenenlere destek mesajı iletmek üzere Trump ailesiyle özel olarak temas kurduğu da belirtildi.Güvenlik planları yeniden gözden geçirildiSaldırı girişiminin ardından, dört gün sürecek ziyaretin güvenlik planları yeniden değerlendirildi. Saray daha önce, olayın ziyaretin operasyonel planlamasını ne ölçüde etkileyeceğinin incelendiğini açıklamıştı.ABD’li yetkililer ise güvenlik konusunda temkinli ama kendinden emin. Todd Blanche, yaşananların sistemin işlediğini gösterdiğini belirterek, “Kral ve Kraliçe’nin güvende olacağına çok eminim” dedi.İngiltere’de de benzer mesajlar verildi. Bakan Darren Jones, ziyarette risklere uygun güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtirken, muhalefetten Chris Philp ise korumanın “hayati” olduğunu vurguladı.Ziyaret programı ve diplomatik zorluklarZiyaret kapsamında Kral 3. Charles’ın ABD Kongresi’nde konuşma yapması, New York’taki 11 Eylül anıtını ziyaret etmesi ve Virginia’da hayatını kaybeden askerler için düzenlenecek törene katılması bekleniyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle programda bazı değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor.Ziyaret yalnızca güvenlik değil, diplomatik açıdan da zorlu bir döneme denk geliyor. ABD’nin Falkland Adaları konusundaki tutumunu gözden geçirebileceğine yönelik haberler ve Donald Trump’ın müttefiklere yönelik sert eleştirileri, temasların hassas bir zeminde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

