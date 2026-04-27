Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/ab-savunma-komiseri-kubilius-ukraynanin-yakin-gelecekte-ab-ve-nato-uyeligi-gercekci-degil-1105318384.html
AB Savunma Komiseri Kubilius: Ukrayna'nın yakın gelecekte AB ve NATO üyeliği gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
AB Savunma Komiseri Kubilius, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin şu anda erişime kapalı, AB'ye katılım sürecininse karmaşık ve uzun olduğunu ve hızlı entegrasyonu... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
ab
avrupa
kiev
nato
üyelik
üyelik süreci
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/17/1079943092_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7909588fd7b5d609d1036f70690ffdef.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/avusturya-basbakani-ukrayna-icin-hizli-ab-uyeligi-yoluna-karsiyim-1102997348.html
avrupa birliği
kiev
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/17/1079943092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4356b3d165bb7c7e8e842d9ec0fa7ff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ab, avrupa birliği, avrupa birliği, avrupa, kiev, nato, üyelik, üyelik süreci, brüksel
ab, avrupa birliği, avrupa birliği, avrupa, kiev, nato, üyelik, üyelik süreci, brüksel

19:22 27.04.2026
© İHA-AW125949AB Toplantısı
AB Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
© İHA-AW125949
Abone ol
AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Polonya'da Kiev'i desteklemeye adanan bir konferansta yaptığı konuşmada Ukrayna'nın NATO üyeliğinin şu anda erişime kapalı, AB'ye katılım sürecininse karmaşık ve uzun olduğunu belirtti.
Kubilius, "Gelin gerçekçi olalım. Ukrayna'nın NATO üyeliği şu anda erişime kapalı, Avrupa Birliği'ne tam üyelik ise hızlı entegrasyonu garanti edemeyen karmaşık bir süreçtir" diye konuştu.
AB Savunma Komiseri, bunun yerine Kiev'e istisna olarak Avrupa iç pazarına tam erişim sağlanmasını ve Ukrayna'nın Avrupa savunma programlarına entegre edilmesini önerdi.
Daha önce AB yetkilileri Ukrayna'nın katılımı için olağandışı kolaylaştırılmış koşullar oluşturulmayacağını defalarca açıklamıştı. Ayrıca Brüksel bu sürecin tamamlanması için herhangi bir tarih beklentisini dile getirmeye de hazır değil.
Avusturya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала