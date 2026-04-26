Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Trump'a meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T21:41+0300
2026-04-26T21:56+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede Trump'a, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.
türkiye, recep tayyip erdoğan, donald trump, telefon görüşmesi
türkiye, recep tayyip erdoğan, donald trump, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

21:41 26.04.2026 (güncellendi: 21:56 26.04.2026)
© AA / Cumhurbaşkanlığı — Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
© AA / Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Trump'a meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede Trump'a, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
