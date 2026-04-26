https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/trump-abd-ukraynada-bir-cozum-elde-etmek-icin-cabalarini-surduruyor-1105289381.html

Trump: ABD, Ukrayna'da bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürüyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Washington'un Ukrayna'da barışçıl bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. ABD lideri ayrıca detay vermeden Rus lider...

2026-04-26T19:35+0300

dünya

abd

donald trump

ukrayna

rusya

vladimir putin

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105289225_0:8:745:427_1920x0_80_0_0_a0aa36b4457d0b1bf6299c927507e085.png

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına demecinde Washington'un Ukrayna'da barışçıl bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durum üzerinde çalışıyoruz ve umarım onu çözeceğiz" diye konuştu.'Putin'le görüşüyoruz'Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini belirtti, ancak en son görüşmelerine ilişkin detay vermedi."Bunu açıklamak istemiyorum ama evet, onunla (Putin ile) görüşmeler yapıyorum" diyen Trump, ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı çözme girişimleri çerçevesinde Vladimir Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü de ekledi.'İran görüşmek istiyorsa ABD’yi arayabilir'ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmek istemesi halinde ABD'yle iletişime geçebileceğini söyledi. Trump, “Eğer konuşmak isterlerse bize gelebilirler ya da bizi arayabilirler. Biliyorsunuz bir telefon var. Güvenli hatlarımız var” ifadelerini kullandı.'Bu dini bir şeydi'Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ndeki silahlı saldırı hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ''Bu adam manifestosunu okuduğunuzda hasta biri. Hristiyanlardan nefret ediyor. Bu kesin. Kalbinde uzun süredir büyük bir nefret vardı. Ve bilmiyorum, sadece… bu dini bir şeydi. Çok güçlü şekilde anti-Hristiyan bir durumdu. Hayatının geri kalanında büyük sorunları olacak ama bu çok, çok kötü bir durum, çok kötü bir olay'' dedi.

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

