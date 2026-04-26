Trump: ABD, Ukrayna'da bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürüyor
Trump: ABD, Ukrayna'da bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürüyor
ABD Başkanı Trump, Washington'un Ukrayna'da barışçıl bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. ABD lideri ayrıca detay vermeden Rus lider... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T19:12+0300
2026-04-26T19:12+0300
2026-04-26T19:35+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına demecinde Washington'un Ukrayna'da barışçıl bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durum üzerinde çalışıyoruz ve umarım onu çözeceğiz" diye konuştu.'Putin'le görüşüyoruz'Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini belirtti, ancak en son görüşmelerine ilişkin detay vermedi."Bunu açıklamak istemiyorum ama evet, onunla (Putin ile) görüşmeler yapıyorum" diyen Trump, ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı çözme girişimleri çerçevesinde Vladimir Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü de ekledi.'İran görüşmek istiyorsa ABD’yi arayabilir'ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmek istemesi halinde ABD'yle iletişime geçebileceğini söyledi. Trump, “Eğer konuşmak isterlerse bize gelebilirler ya da bizi arayabilirler. Biliyorsunuz bir telefon var. Güvenli hatlarımız var” ifadelerini kullandı.'Bu dini bir şeydi'Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ndeki silahlı saldırı hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ''Bu adam manifestosunu okuduğunuzda hasta biri. Hristiyanlardan nefret ediyor. Bu kesin. Kalbinde uzun süredir büyük bir nefret vardı. Ve bilmiyorum, sadece… bu dini bir şeydi. Çok güçlü şekilde anti-Hristiyan bir durumdu. Hayatının geri kalanında büyük sorunları olacak ama bu çok, çok kötü bir durum, çok kötü bir olay'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/iranli-komutandan-abdye-uyari-burasi-venezuela-degil-1105285413.html
abd, abd, donald trump, ukrayna, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Trump: ABD, Ukrayna'da bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürüyor
19:12 26.04.2026 (güncellendi: 19:35 26.04.2026)
ABD Başkanı Trump, Washington'un Ukrayna'da barışçıl bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. ABD lideri ayrıca detay vermeden Rus lider Putin'le görüştüğünü de dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına demecinde Washington'un Ukrayna'da barışçıl bir çözüm elde etmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.
Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durum üzerinde çalışıyoruz ve umarım onu çözeceğiz" diye konuştu.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini belirtti, ancak en son görüşmelerine ilişkin detay vermedi.
"Bunu açıklamak istemiyorum ama evet, onunla (Putin ile) görüşmeler yapıyorum" diyen Trump, ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı çözme girişimleri çerçevesinde Vladimir Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü de ekledi.
'İran görüşmek istiyorsa ABD’yi arayabilir'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmek istemesi halinde ABD'yle iletişime geçebileceğini söyledi. Trump, “Eğer konuşmak isterlerse bize gelebilirler ya da bizi arayabilirler. Biliyorsunuz bir telefon var. Güvenli hatlarımız var” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ndeki silahlı saldırı hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ''Bu adam manifestosunu okuduğunuzda hasta biri. Hristiyanlardan nefret ediyor. Bu kesin. Kalbinde uzun süredir büyük bir nefret vardı. Ve bilmiyorum, sadece… bu dini bir şeydi. Çok güçlü şekilde anti-Hristiyan bir durumdu. Hayatının geri kalanında büyük sorunları olacak ama bu çok, çok kötü bir durum, çok kötü bir olay'' dedi.