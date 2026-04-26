İranlı komutandan ABD’ye uyarı: 'Burası Venezuela değil'

İranlı komutandan ABD’ye uyarı: 'Burası Venezuela değil'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Cafer Esedi, ABD’ye yönelik açıklamasında baskı ve saldırı tehditlerine karşı sert uyarılarda bulundu. 26.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-26T14:26+0300

2026-04-26T14:26+0300

2026-04-26T14:26+0300

dünya

abd

i̇ran

venezuela

ortadoğu

i̇ran devrim muhafızları

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, "ABD'lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz." dedi.İran'da yayın yapan Haberonline sitesine göre, Esedi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında baskı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Esedi, "ABD’lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak." ifadelerini kullandı.Esedi, Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nin İran ve bölge ülkeleriyle ilgili bir mesele olduğunu, ABD'nin burada söz söyleme hakkı bulunmadığını ve ülkesinin yeni bir saldırıya karşı belirli bir plana sahip olduğunu söyledi.

abd

i̇ran

venezuela

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, venezuela, ortadoğu, i̇ran devrim muhafızları