İranlı komutandan ABD’ye uyarı: 'Burası Venezuela değil'
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Cafer Esedi, ABD’ye yönelik açıklamasında baskı ve saldırı tehditlerine karşı sert uyarılarda bulundu. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T14:26+0300
dünya
abd
i̇ran
venezuela
ortadoğu
i̇ran devrim muhafızları
14:26 26.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Cafer Esedi, ABD’ye yönelik açıklamasında baskı ve saldırı tehditlerine karşı sert uyarılarda bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, "ABD'lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz." dedi.
İran'da yayın yapan Haberonline sitesine göre, Esedi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında baskı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Esedi, "ABD’lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak." ifadelerini kullandı.
Esedi, Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nin İran ve bölge ülkeleriyle ilgili bir mesele olduğunu, ABD'nin burada söz söyleme hakkı bulunmadığını ve ülkesinin yeni bir saldırıya karşı belirli bir plana sahip olduğunu söyledi.
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
DÜNYA
İran’dan ABD’ye net mesaj: Baskı sürerse müzakere yok
12:14
